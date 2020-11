Budget 2021 à Gatineau : pas de gel des taxes

Jeudi, les élus se sont prononcés sur une cinquantaine de recommandations qui seront présentées au conseil municipal le 8 décembre. Celles qui ont reçu l’appui majoritaire du conseil seront alors officialisées.

En somme, le prochain budget pourrait totaliser 671,5 millions de dollars, ce qui représente 3 % de plus qu’en 2020. Les taxes augmenteraient de 1,6 % pour le budget opérationnel de la Ville et de 0,5 % pour les infrastructures pour un total de 2,1 %.

En proposant un gel, certains élus souhaitaient emboîter le pas à d’autres villes dont Québec et Montréal et donner aux contribuables un répit , a résumé le conseiller Jean-François LeBlanc.

Mercredi, l’administration prévoyait que si la Ville gelait les taxes en 2021, elle aurait soit une double augmentation en 2022, soit un manque à gagner de 11,3 millions l'an prochain. La Ville aurait aussi pu créer un comité chargé de trouver une autre façon de générer des revenus équivalents, croit M. LeBlanc. Il existe un autre choix : c’est de se retrousser les manches et de faire des efforts pour chercher des revenus ailleurs , a-t-il défendu.

Selon les projections de la Ville, geler les taxes permettrait aux citoyens d’économiser en moyenne 5 $ par mois, et aux entreprises 50 $ mensuellement.

Du point de vue économique, c’est insignifiant [...] Ça mène à des choix qu’on ne veut pas faire en crise économique : couper des services ou moins investir , a répondu le maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Il ne faut pas que l‘empathie vienne avec une mauvaise décision économique , a-t-il ajouté.

Bientôt des investissements pour l'entretien des routes?

Parmi les nouvelles mesures prévues, Gatineau bonifierait les services dans les écocentres, approfondirait l'enveloppe accordée au déneigement du corridor du Rapibus et investirait 385 000 $ dans un programme de logement d’urgence lié à son nouveau cadre de référence contre l'itinérance.

Gatineau investirait aussi davantage dans son rayonnement, dans le développement de ses entreprises et dans l’économie sociale, et paierait le prix revu à la hausse de projets d’investissement.

En ce qui concerne l’entretien du réseau routier, Gatineau pourrait emprunter 24 millions de dollars pour un investissement unique à compter de 2022. La Ville souhaite faire plus et mieux en la matière, notamment en adoptant une nouvelle stratégie qui rendrait les montants investis 10 % plus rentables.

Cette résolution a été adoptée, mais elle n’a pas fait l’unanimité jeudi.

L'approche préconisée par la Ville augmenterait les interventions de surface sur les tronçons de route moins usés de façon à allonger leur durée de vie de 4 à 7 ans. Ça me crée un malaise important de déroger à notre politique de dette et d’emprunt pour des investissements qui sont aussi éphémères que ceux-là , s’est opposée Myriam Nadeau.

[C’est] une dette qu’on va payer pendant 20 ans, soit plus longtemps que la durée de vie des interventions qu’on va se payer , a-t-elle ajouté.

Avec des informations de Nathalie Tremblay