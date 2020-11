Au Manitoba, les directives sur les rassemblements suscitent de l’incompréhension

Les nouvelles restrictions liées au code rouge sont entrées en vigueur jeudi au Manitoba. Les services non essentiels doivent fermer, et les services religieux ne peuvent pas avoir lieu en personne. Mais certains acteurs de la vie économique et sociale ne comprennent pas pourquoi la limite pour les rassemblements n’a pas changé.

C’est une grande frustration , lâche avec un soupir la coiffeuse et propriétaire de l’entreprise Von Riesen, Valérie Desjardins. Le jour de l’entrée en vigueur des nouvelles restrictions liées au code rouge au Manitoba, la coiffeuse se tient seule dans son salon de coiffure, vide.

Avec son mari, Valérie Desjardins a lancé son entreprise en février dernier. Quelques semaines plus tard, la COVID-19 s’est invitée dans leur salon sans crier gare. Les portes de l’entreprise ont dû fermer, avant de rouvrir avec une capacité limitée, avant de, finalement, devoir fermer de nouveau.

Selon Valérie Desjardins, l'obligation d'arrêter son activité alors qu’elle peut continuer à recevoir chez elle jusqu'à cinq personnes en plus des membres de son foyer n’a aucun sens.

Ici, il y a juste un coiffeur et un client habituellement. Nous sommes donc deux dans ce grand espace alors que chez nous, comme nous sommes quatre, nous pouvons donc être neuf dans la maison , explique-t-elle.

Un sacrifice économique

Les restrictions annoncées mardi, puis la volte-face des autorités de la santé publique sur la limitation des rassemblements ont plongé la coiffeuse dans l’incompréhension.

De l’incompréhension, c’est aussi ce que ressent la pasteure Loraine MacKenzie Shepard, de l’église unie Westworth. Selon la femme d’église, demander aux entreprises et aux commerces de fermer leurs portes, sans imposer au reste de la population une limitation plus stricte de leurs contacts, pénalise la santé financière des entreprises.

Nous devons être plus sérieux à propos du virus, et le gouvernement a besoin d’écouter les médecins et les experts , affirme-t-elle.

Loraine MacKenzie Shepard estime aussi que, compte tenu des réactions qu’elle a eues des fidèles, la province devrait faire de cette recommandation, de ne voir que des personnes de son foyer, une directive.

Je ne suis pas pour faire la police, mais je pense que nous avons besoin de directives claires et nous ne les avons pas maintenant. C’est très confus. Si c'est une directive, je pense que les Manitobains la suivront plus rapidement , explique-t-elle.

Un message clair

L’épidémiologiste Cynthia Carr ne partage pas ces points de vue. Comme [le Dr Roussin] l’a dit, il faut arrêter de le regarder pour savoir quelle est la bonne chose à faire , dit-elle.

Les règles sont claires, et les raisons derrière sont claires. Plus le cercle social est petit, moins grande est la transmission. Cynthia Carr, épidémiologiste

Selon Cynthia Carr, le médecin hygiéniste en chef fait d’ailleurs plus que simplement recommander le fait de limiter ses contacts aux membres de son foyer. Il demande aux Manitobains de ne pas voir plus de cinq personnes , ajoute-t-elle.

L’épidémiologiste donne son propre exemple. Elle vit seule et a des parents qui vivent seuls à Winnipeg et qui ont besoin de son aide. Elle a pris la décision de ne voir que ces derniers pendant cette période.

Ce qu’il [Brent Roussin] dit, c’est qu’il sait que de ne dire de voir que les personnes de son foyer n’est pas quelque chose de réalisable et d'applicable. Il est plus facile de contrôler le nombre de personnes vues par les Manitobains par exemple, quand ils sont chez eux, s’ils sont plus de cinq , explique Cynthia Carr.

Des risques plus grands

Toutefois, selon Valérie Desjardins, les risques de transmission dans son salon sont faibles compte tenu des mesures mises en place. Elle explique aussi que les coiffeurs ne sont jamais face à face avec les clients.

Cynthia Carr estime que le risque dans les commerces et les entreprises reste toujours plus grand que dans les maisons.

Dans les entreprises et les commerces, de nombreuses personnes vont et viennent. Il y a la possibilité, chaque fois, qu’une personne asymptomatique entre en contact avec quelqu’un et répande le virus , rappelle-t-elle.

Selon elle, si les gens respectent les règles et limitent leurs contacts, comme dans un groupe fixe, le risque de transmission est réduit.

