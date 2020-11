Déménager une collection d’œuvres d’art, le défi de taille de Radio-Canada

Il faut savoir que la grande tour brune de Radio-Canada recèle des trésors artistiques, avec sa collection de 300 œuvres d'arts créées par des artistes canadiens.

La plupart des œuvres datent des années 1970 et on sent beaucoup l'époque du Pop Art , soutient l’historienne de l'art, spécialiste en gestion des biens culturels et conservatrice de la collection de Radio-Canada, Marjorie Godin, en pointant des couleurs et des formes qui, depuis 50 ans, égaient les corridors de la Maison Radio-Canada.

Parmi ces œuvres, des toiles d’une qualité muséale, provenant de grands maîtres comme Jean-Paul Lemieux ou encore Jean-Paul Riopelle, un des signataires du manifeste du Refus global.

Le coup de cœur de la conservatrice? Une peinture signée Claude Tousignant, artiste connu notamment pour avoir fait partie du mouvement des Plasticiens dans les années 1960.

C'est une œuvre qui a presque 50 ans maintenant, et qui, malgré son époque, est encore très actuelle. Je trouve que ça démontre la vie animée de l'époque, la joie de vivre qu'il y avait dans les années 1970. Marjorie Godin

Une place de choix dans la nouvelle maison

Plusieurs œuvres de Radio-Canada ont déjà une place assignée dans la nouvelle maison, avec un éclairage prévu pour les mettre en valeur. Pour les autres, l'équipe chargée de l'aménagement veut prendre le temps de bien faire les choses.

La première directrice Nouvelle Maison Radio-Canada et Projets spéciaux à Radio-Canada, Emmanuelle Lamarre-Cliche, explique qu’une planification minutieuse doit être faite. C’est un peu comme quand on déménage dans une maison privée , soutient-elle.

Une murale de Robert Wolfe ornant un des murs de la Maison de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

« Quand on arrive dans une nouvelle maison, on attend un peu de vivre dans l'espace avant d'accrocher quoi que ce soit sur les murs. On veut s'assurer qu'on va être bien avec ce qu'on va mettre sur les murs avant de l'harmoniser avec ce qu’il y a autour. »

Des défis de taille

Ce déménagement s’avère toutefois complexe, notamment pour le transport et pour l’installation d’une dizaine d'oeuvres ayant été construites dans la tour, comme la murale de Robert Wolfe, l'installation de Peter Gnass ou l'œuvre monumentale Bleu, blanc, rouge de Serge Lemoyne, qui pèse six tonnes.

Cette dernière a été faite directement sur un mur, explique Emmanuelle Lamarre-Cliche. On parle de plâtre et d'acrylique apposés directement sur des blocs de béton, donc c’est très difficile à retirer. Chacune des œuvres doit recevoir un traitement singulier.

Déménager l'œuvre «Bleu, blanc, rouge» de Serge Lemoyne représente un défi de taille pour Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Lorsque le déménagement et la pandémie auront pris fin, la nouvelle Maison de Radio-Canada sera un lieu ouvert et accueillant, où tous et toutes pourront venir admirer une partie de la collection.

Mentionnons également qu'une nouvelle œuvre est en cours d'installation sur l’une des façades extérieures de la nouvelle maison.

Résonance des lieux, de l'artiste Ianick Raymond, représente la ferme d'Hubert Lacroix, autrefois installée sur le terrain de Radio-Canada avant la construction de la tour. Une façon, pour le diffuseur public, de lier le passé, le présent et le futur.

D'après un reportage de Nabi-Alexandre Chartier