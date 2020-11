Un réseau Internet trop faible pour suivre les cours aux résidences du Cégep de Jonquière

Alors que la majorité des cours de l'institution se font en ligne en raison du passage de la région en zone rouge, il est laborieux pour eux de suivre leur formation à distance.

Les étudiants comme Maïna Langlois ont bien du mal à suivre leurs cours en ligne en raison de leur mauvaise connexion. Il [l'Internet] se déconnecte tout le temps, parfois je ne comprends pas ce que le prof dit, parce que ça plante trop , raconte-t-elle.

Plusieurs départements ont adopté un code d'éthique cet automne pour encadrer l'enseignement à distance. L'une des mesures adoptées exige que la caméra de l'étudiant soit ouverte pendant les cours. Pour les étudiants habitant dans la tour du pavillon Piekouagami, comme Lou Vincelette, c'est souvent impossible. On leur dit à chaque début de cours : "Désolé madame, je ne pourrai pas ouvrir ma caméra parce que ma connexion n'est pas assez bonne". Souvent, ça m'arrive de texter mes professeurs pour leur demander s'ils peuvent mettre les fichiers PowerPoint en ligne parce que j'ai manqué une partie du cours , commente l'étudiant. Maïna Langlois enchaîne dans le même sens. Une chance qu'ils mettent les fichiers PowerPoint, c'est ma façon à moi de faire les cours actuellement.

Plusieurs résidents se sont plaints de la situation et les solutions proposées jusqu'ici sont soit inefficaces ou inapplicables. Il y a une solution, c'est de payer 30 $ par session pour avoir une connexion 5G. C'est ce que j'ai fait et que tous mes amis de l'étage ont fait, mais ça ne change rien , commente Lou Vincelette. Il y a eu un moment où sur notre étage, on pensait s'acheter un routeur, puis se prendre un réseau pour notre étage. Mais on a réalisé que le routeur ne serait pas capable de donner du réseau à tout le monde, à cause des murs et de l'ascenseur , a poursuivi l'étudiante.

La direction du Cégep de Jonquière rappelle que la location d'une chambre en résidence vient avec un service Internet de base. Elle comprend que la multiplication des cours en ligne vient surcharger le réseau. L'institution a mis à la disposition de ses élèves des locaux où il est possible de faire ses cours en ligne. D'autres scénarios sont actuellement envisagés. Le Cégep va analyser la situation et regarder au point de vue des infrastructures informatiques pour voir s'il y a des améliorations possibles, indépendamment du fournisseur externe , mentionne la porte-parole du Cégep de Jonquière, Sabrina Potvin.

D'après un reportage de Mélanie Patry