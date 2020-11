Faut-il devancer la pêche au homard aux Îles-de-la-Madeleine?

Depuis 2017, le Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles (RPPCÎ) collecte des données et travaille avec Merinov pour développer un outil d’aide qui permettrait de fixer la date d’ouverture de la pêche en fonction de paramètres scientifiques.

C’est une problématique qu’on a aux Îles, quand la saison de homard commence, les pêcheurs du secteur nord aiment mieux commencer plus tard et ceux du sud plus tôt , explique le président du RPPCÎRassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles , Charles Poirier. Supposément que l’eau est un petit peu froide dans une partie du nord et que le homard s’activerait plus tôt du côté sud.

Le RPPCÎRassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles , qui représente 182 des 325 homardiers madelinots, a donc décidé d’investir dans la recherche pour documenter scientifiquement la situation, dans un contexte de changement climatique.

Il faut mettre nos neuf semaines de pêche à la bonne place pour que ce soit adéquat pour chaque pêcheur. Charles Poirier, président du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles

Ainsi, depuis 2018, deux bouées mesurent la température de l'eau en temps réel à l’aide de sondes, à la surface et au fond de l’eau, dans le secteur nord et sud de l’archipel. Dès l’an prochain, le nombre de bouées passera à cinq pour mieux documenter tout le pourtour de l’archipel.

Chaque bouée est dotée d'un capteur GPS et d'un appareil permettant de mesure la température de l'eau près de la surface et du fond marin grâce à deux sondes. Photo : Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles

Parallèlement, une pêche scientifique est menée avant le début de la saison de la pêche commerciale pour document le degré de capture du crustacé.

Pour les années 2018 et 2019, on voit qu’à des températures supérieures à 1,5 degré Celsius, on avait près de quatre homards dans les cages, alors qu’en dessous de 1,5 degré on était autour de deux , indique le professeur et chercheur de Merinov Nicolas Toupoint. Cela vient confirmer l’idée qu’il y avait une valeur seuil où le homard devient plus facile à capturer.

Les données de 2020 font toutefois état d’une augmentation marquée des prises au moment où la température de l’eau était déjà supérieure à 1,5 degré Celcius. La COVID-19 a cependant réduit la fréquence des observations au cours du printemps, certaines sorties en mer ayant dû être annulées.

Le taux de protéine du homard est un paramètre étudié dans le cadre de l'étude du RPPCÎ et de Merinov (archives). Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay

La recherche scientifique a également démontré que le taux de protéine qui se trouve dans le sang du homard dans les semaines précédant la pêche commerciale était conforme à ce qui est recherché par les industriels.

Ce genre de données là qu’on va chercher en présaison représente un fort intérêt pour le secteur de la transformation et de la valorisation des produits marins parce qu’un haut taux de protéine du homard leur donne accès à de meilleurs prix , indique le chercheur Nicolas Toupoint.

Les données de recherche démontrent également que la pêche effectuée en juillet tend à être moins rentable et plus à risque pour la préservation de la ressource.

Ce qu’on remarque, en 2018 et 2019, c’est qu’à partir de la 8e et 9e semaine de pêche, on a des œufs qui sont prêts à éclore , explique Nicolas Toupoint. Ça veut dire que les femelles qui sont capturées dans ces semaines-là ont déjà libéré les larves, donc elles peuvent être capturées. Ça a un effet potentiel d’impact sur le stock de génitrices.

En début juillet, le homard change de métabolisme, ajoute M. Poirier. Le homard est de moindre de qualité, il est moins rentable parce qu’il commence à avoir une carapace molle pour se préparer pour sa mutation.

Les chercheurs de Merinov compilent les données des bouées depuis 2018 (archives). Photo : Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles

Devancer la saison de pêche

Les quatre ans de prise de données laissent croire au président du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles que l'ouverture de la pêche gagnerait à être devancée.

Les données nous disent qu’on pourrait commencer à pêcher un petit peu plut tôt et qu’il ne faut pas pêcher trop en juillet. Charles Poirier

Pour l’instant, Pêches et Océans Canada n’a pas pris en compte les données issues de la recherche menée par le RPPCÎRassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles et Merinov pour fixer la date du début de la pêche.

En début de recherche, on n’avait pas assez de données , indique Charles Poirier. Là, on est rendu à quatre ans de données enregistrées. On pense que c’est le temps de commencer à se servir de ça pour fixer la date, chaque année, selon des données scientifiques.

La date du début de la pêche au homard est fixée par Pêches et Océans Canada (archives). Photo : Radio-Canada

Depuis quelques années, l’ouverture de la pêche au homard a lieu le samedi le plus près du 10 mai. Un comité consultatif formé de représentants de pêcheurs et de l’industrie de la transformation émet des recommandations, mais c’est Ottawa qui a le dernier mot.

Charles Poirier espère que Pêches et Océans Canada va considérer les données de l'étude pour fixer la date du début de la pêche dès la prochaine saison.

On ne voudrait pas avoir de date fixe, explique le président du RPPCÎRassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles . On veut que ce soit les données scientifiques qui nous disent de mettre les cages à l’eau, à quelques jours d’avis. L’enjeu c’est de savoir si Pêches et Océans Canada veut embarquer dans la game.

Interpellé sur le sujet, le ministère n’avait pas donné suite aux questions soumises par Radio-Canada au moment de publier ces lignes.

Diviser la zone 22?

Le président du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles croit qu’il serait pertinent d’entamer des discussions sur la création de sous-zones de pêche autour de l’archipel, comme les données préliminaires tendent à démontrer qu'il y a un décalage d'une semaine entre le secteur nord et sud.

Si nos données nous disent qu’il y a une différence entre le secteur nord et le sud, on sera obligé de s’arrêter et de voir s’il est pertinent de faire une zone A et une zone B. La zone sud pourrait commencer plus tôt et finir plus tôt. Charles Poirier, président du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des Îles

La date d’ouverture de la pêche de chacune des sous-zones serait donc établie en fonction des données scientifiques qui leur sont propres.

Les pêcheurs madelinot pêchent tous dans la zone 22. Théoriquement, ils pourraient pêcher partout autour des îles, mais Charles Poirier précise qu'un pêcheur du sud des Îles n'ira jamais pêcher au nord de l'archipel. «C'est comme un loi non écrite», affirme-t-il. Photo : Pêches et Océans Canada

Charles Poirier indique qu’il a l’intention d’aborder la question avec les pêcheurs membres de son association, qui proviennent autant du secteur sud que nord, et d’en débattre en comité consultatif si ses membres lui en donnent le mandat.

Bien que l’Association des pêcheurs propriétaires des Îles représente surtout des pêcheurs du sud des Îles et que l’Association of Inshore Fishermen of the Magdalen Islands regroupe plusieurs pêcheurs du nord, Charles Poirier estime que le projet de recherche mené par le RPPCÎRassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles peut bénéficier aux pêcheurs des trois regroupements madelinots.

Je ne penserais pas qu’il va y avoir une guerre entre les associations parce que tout le monde travaille pour la pérennité du homard et la sauvegarde de la ressource , affirme-t-il.

Le projet de recherche du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles est financé jusqu’en 2022. Quelque 610 000 $ auront été investis d’ici là, dont 331 000 $ par l’entremise du Fonds des pêches.