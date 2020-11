Un traitement pour la COVID-19 approuvé aux États-Unis, mais pas au Canada

Le traitement par anticorps, appelé bamlanivimab, a produit des résultats positifs en essais cliniques pour réduire la sévérité de la COVID-19 chez des patients qui présentaient des problèmes de santé sous-jacents comme le diabète ou des problèmes de reins chroniques.

Les données américaines démontrent qu’une personne qui présente deux maladies ou plus en même temps a plus de chance de succomber à la COVID-19. Ce médicament viendrait donc aider à réduire le taux de mortalité du virus.

Anticorps monoclonaux Les anticorps monoclonaux, c’est-à-dire qui proviennent d’une même cellule initiale, sont des protéines élaborées en laboratoire pour imiter l’habileté du système immunitaire à se battre contre des antigènes comme les virus. Le bamlanivimab a spécifiquement été mis au point pour empêcher le virus qui cause la COVID-19 de s’attacher aux cellules humaines.

[Le traitement] peut intervenir à un moment crucial pour empêcher la progression de la maladie à un stade plus dangereux, spécialement pour les personnes à plus haut risque , indique le vice-président recherche et développement et des affaires médicales de la compagnie pharmaceutique Eli Lilly, le Dr Doron Sagman.

L’anticorps en question, LY-CoV555, a été découvert par des scientifiques d’AbCellera, une entreprise de biotechnologie basée à Vancouver, et le traitement a ensuite été co-développé par la compagnie pharmaceutique américaine Eli Lilly.

Le bamlanivimab est un traitement par anticorps administré par intraveineuse. Le médicament s'adresse aux personnes de 12 ans et plus avec des symptômes légers ou modérés de la COVID-19 qui ne nécessite pas d'hospitalisation. Photo : Eli Lilly Co.

Le Canada n’approuve pas encore

Les résultats des tests cliniques ont été soumis simultanément au Canada et aux États-Unis dès le début du mois d’octobre afin d’y être approuvés. Santé Canada est cependant toujours en révision du processus et l’agence gouvernementale n’est pas prête à approuver le traitement.

Santé Canada s’engage à examiner tous les médicaments et les vaccins contre la COVID-19 rapidement. Cela dit, notre priorité reste de fournir aux Canadiens un accès à des médicaments et des vaccins sécuritaires, efficaces et de haute qualité , explique un porte-parole de l’agence.

Des milliers de doses déjà réservées

Plus tôt cet été, le gouvernement américain a conclu un accord de 375 millions de dollars pour réserver 300 000 doses de ce traitement par anticorps. Le Canada n’a pas encore conclu un tel accord, mais le Dr Doron Sagman assure qu’un achat d’une telle ampleur sera également possible pour le pays, si Santé Canada approuve le traitement.

Parmi les patients présentant un risque accru de progression du virus, les hospitalisations et les visites à l’urgence n’ont représenté que 3 % des patients ayant été traités avec le bamlanivimab. Ce pourcentage grimpe à 10 % chez les patients ayant été traités avec un placebo.

Mais le médicament, administré par intraveineuse, devrait uniquement être utilisé dans les débuts de la maladie, avertissent les autorités de réglementation américaines, afin d’éviter qu’il soit associé avec de mauvais résultats cliniques pour des cas où les personnes sont déjà hospitalisées pour des complications liées à la COVID-19.

Avec les informations de John Paul Tasker