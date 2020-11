Le quartier Olde Sandwich Town de Windsor revit grâce à de nouveaux commerces

L’un des quartiers les plus historiques de Windsor, Olde Sandwich Town, revit grâce au retour de commerces dans sa rue principale. Sa dernière façade vide a récemment été occupée par un restaurant de sandwich.

Les commerces du quartier tiennent le coup en dépit de la pandémie, dont les conséquences sont fâcheuses sur de nombreux commerces de la région de Windsor-Essex.

Je m'inquiétais de la viabilité et la possibilité pour certains de ces commerces de rester ouverts. Le fait que ces commerces soient restés ouverts en dépit de tout est un signe de leur résilience, de leur habileté à s’adapter et à trouver des ressources durant ces temps sans précédent , explique Fabio Costante, conseiller municipal de Windsor pour le quartier Vieux Sandwich.

Au cours des dernières années, nous avons vu certains commerces changer de propriétaires, nous avons vu des magasins vides être occupés, ce qui est une très bonne chose Fabio Costante, conseiller municipal de Windsor pour le quartier Vieux Sandwich.

Selon M. Costante, certains des premiers commerces à avoir ouvert leurs portes dans le quartier ont convaincu, par leur ténacité, d’autres à venir s’y installer.

Fabio Costante se montre optimiste quant au futur des commerces de Olde Sandwich. Photo : CBC/Dale Molnar

Il prend l’exemple de Rock Bottom Bar and Grill, un commerce connu au-delà de la ville de Windsor, qui a parié sur la rue Sandwich il y a quelques années et qui a même ouvert une brasserie par la suite.

Pour moi c’est le genre de petits commerces et d’entrepreneurs qui ont servi de catalyseurs pour pousser d’autres petits propriétaires à avoir suffisamment confiance pour vouloir ouvrir des commerces dans la rue principale , indique-t-il.

Entre enthousiasme et prudence

Une des raisons qui explique le retour progressif des commerces dans le Vieux Sandwich est la spécificité de ce quartier, selon M. Costante.

Nous avons des milliers de voitures qui traversent Sandwich tous les jours en provenance de différentes municipalités, et qui entrent et sortent de la ville. Et donc la visibilité de la rue principale a été attractive. Je pense également que l’abordabilité du loyer commercial sur la rue principale a été une des raisons , explique-t-il.

Il a néanmoins fallu mettre en place un environnement fiscal propice à encourager l’entrepreneuriat. Il faut permettre aux entrepreneurs et aux propriétaires de commerce de faire ce qu’ils savent le mieux faire. Ne pas leur mettre de bâtons dans les roues. Moins il y a de bureaucratie et d'interférence du gouvernement, mieux ça vaut pour eux , estime-t-il.

L’optimisme de M. Costante n’est pas partagé par tout le monde. Mary Ann Cuderman est la responsable de l’Association des gens d’affaires du quartier Sandwich.

Pour le moment personne n’a fermé, mais c'est très difficile en ce moment. Mary Ann Cuderman, responsable de l'Association des gens d'affaires du quartier Sandwich

Si elle reconnaît que la situation n’est pas catastrophique, c’est un portrait beaucoup plus mitigé de la situation qu’elle brosse.

Je pense qu’il y en a qui s’en sortent très bien. D’autres par contre connaissent beaucoup de difficultés pour rester ouverts en raison de la COVID , souligne-t-elle.

Marry Ann Cuderman affirme que certains commerces souffrent énormément des conséquences de la pandémie, même s'ils sont toujours ouverts. Photo : Katerina Georgieva/CBC

Mme Cuderman affirme que les commerces sont considérablement fragilisés et handicapés par la pandémie.

S’ils avaient des lieux où les gens peuvent se retrouver, ce n’est plus possible. S’ils avaient des espaces de divertissement dans leurs commerces, ils ne peuvent plus les utiliser , explique-t-elle.

Pour Fabio Costante, les habitants sont résilients. Ils pensent que les entrepreneurs locaux trouveront toujours des formules pour ne pas avoir à fermer boutique.

Il s’agira d’un projet de construction majeure […] Nous allons changer le design de la rue pour nous conformer à de meilleurs standards en matière de circulation active. Fabio Constante, conseiller municipal de Windsor pour le quartier Vieux Sandwich

De la résilience, il leur en faudra, puisqu’un projet de reconstruction de route dans le Vieux Sandwich est annoncé. Il s’agit des 3,2 kilomètres de la rue Sandwich. Une bonne nouvelle dans l’absolu, mais pendant les deux années que durera la construction, les résidents et les commerçants vont devoir composer avec quelques désagréments.

Fabio Costante pense que c’est un projet nécessaire qui sera très utile à terme pour le quartier. Cela devrait amener plus d’activité dans cette rue, ce qui sera positif pour nos commerces, même s’il est vrai que pendant les constructions, les commerces vont devoir composer avec les nuisances , explique-t-il.

Il affirme que tout sera mis en œuvre pour que les constructions représentent le moins possible des obstacles au développement.