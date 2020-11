Josée Néron rencontrera la direction de la santé publique vendredi

Lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal tenue mercredi après-midi, la mairesse a expliqué qu’elle souhaitait discuter avec le Dr Aubin pour obtenir un portrait juste et à jour de façon à mieux communiquer l’information à la population de Saguenay. Elle a manifesté le désir d'inclure les 15 conseillers aux discussions.

L’attaché de presse au cabinet de la mairesse, Stéphane Bégin, a confirmé en fin de journée jeudi que la rencontre aura lieu vendredi en début d’après-midi par vidéoconférence.

Alors que les cas de coronavirus connaissent une flambée dans la région, la mairesse réitérera sans doute l’offre de la Ville de prêter du personnel au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) en cas de besoin, formulée en début de semaine.

En conférence de presse jeudi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est d'ailleurs dit surpris d’apprendre que la région est incapable de suffire à la demande en matière de tests de dépistageet que des besoins en personnel se font toujours sentir dans les hôpitaux et les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée en dépit de ressources supplémentaires en provenance des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches déployées en renfort..