COVID-19 : en Saskatchewan, le NPD demande à Scott Moe de révéler les vraies données

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, Ryan Meili, demande au gouvernement de Scott Moe de révéler les vraies données de la pandémie de COVID-19 et de mettre en place davantage de mesures pour éviter un nouveau confinement.

Nous constatons une hausse d’environ 500 % du nombre de cas au cours des 30 derniers jours. Nos hôpitaux sont débordés. Le gouvernement doit agir. Ryan Meili, chef du NPD de la Saskatchewan

Il a tenu ces propos en compagnie de la nouvelle députée de la circonscription de Regina University, Aleana Young, lors d'une conférence de presse jeudi pour parler des conséquences économiques de la pandémie dans la province.

La nouvelle élue accuse le premier ministre Scott Moe de faire passer la politique avant le bien-être des Saskatchewanais.

Il y a un manque de clarté et de transparence flagrant de la part du gouvernement. Avec Noël qui approche rapidement, nous entrons dans une période cruciale pour les commerçants de la province , souligne Aleana Young.

De son côté, Ryan Meili recommande notamment au gouvernement de contacter l’Alberta, le Manitoba et l’état américain du Dakota du Nord, trois régions voisines de la Saskatchewan durement touchées par une augmentation massive du nombre de cas de COVID-19, pour voir ce qu’elles souhaiteraient avoir fait pour éviter la situation actuelle.

Nous voulons éviter un second confinement. Nous sommes sur le même chemin que l’Alberta ou le Manitoba. Que devons-nous faire pour éviter d’arriver là où en sont ces deux provinces , explique le chef néo-démocrate.

Il croit également que la province doit réduire le nombre d’élèves par classe, en plus de rendre le port du masque obligatoire partout sur son territoire et pas seulement à Regina, Saskatoon et Prince Albert.

Scott Moe affirme pour sa part que la lutte contre la COVID-19 est la priorité de son gouvernement. La province indique qu’elle annoncera vendredi de nouvelles mesures pour enrayer la propagation de la COVID-19.

Avec les informations d’Emmanuelle Poisson et Karolina Rozwadowski