Le F.-A.-Gauthier reprendra la mer dimanche

Après un arrêt technique obligatoire de près de deux mois, le NM F.-A.-Gauthier sera de retour en service à la traverse Matane-Godbout et Matane-Baie-Comeau à compter de 14 h, dimanche.

Lors de son passage à Trois-Rivières, le navire a subi divers travaux et inspections dont ceux des équipements d’évacuation et de sauvetage, du système de protection des incendies ou de la maintenance sur les génératrices d’urgence et le système de traitement des eaux usées.

La Société des traversiers du Québec (STQ) en a aussi profité pour réparer les portes avant et effectuer des travaux de peinture. La STQSociété des traversiers du Québec affirme avoir respecté l'échéancier des travaux.

Système au gaz réparé

Le porte-parole de la STQSociété des traversiers du Québec , Bruno Verreault , ajoute que la Société a aussi pu réparer le système de propulsion au gaz naturel liquéfié.

Toutefois, avant de rendre le système fonctionnel, la STQSociété des traversiers du Québec devra effectuer un nouvel arrêt pour des tests techniques en mer.

Nous le ferons ultérieurement , affirme M. Verreault.

À l’approche des Fêtes, la STQSociété des traversiers du Québec explique qu'elle voulait d’abord s’assurer de la remise en service du F.-A.-Gauthier afin de stabiliser la desserte entre les deux rives.

Depuis son départ le 22 septembre dernier, le F.-A.-Gauthier a d’abord été remplacé par le Saaremaa I. Le navire est toutefois entré en collision avec le quai de Godbout le 23 octobre.

Le traversier de remplacement a alors dû être remplacé par le CTMA Vacancier après un arrêt de service de quatre jours.

Un navire à la dérive

Le traversier a aussi fait parler de lui lors de son arrêt technique.

D’abord, le 8 octobre dernier, lors d’une opération visant à déplacer le navire, une des amarres du traversier a lâché et le bateau est parti à la dérive.

Un remorqueur à la rescousse du traversier, le 8 octobre dernier. Photo : Maurice Goneau

Le bateau avait pu être rapidement remorqué à quai, mais avait raclé le fond rocheux. Après une inspection de la coque, la STQSociété des traversiers du Québec avait alors fait part de dommages limités . C’était bien le cas, confirme Bruno Verreault .

Il n’y a vraiment eu aucun impact pour la navigation , souligne le porte-parole de la STQSociété des traversiers du Québec .

Puis, à la fin octobre, la vérificatrice générale du Québec (VGQ), Guylaine Leclerc, a publié un rapport dévastateur sur la gestion de la construction du traversier par la Société des traversiers du Québec.