Les gens de l'Outaouais peuvent aller au restaurant à Ottawa à certaines conditions, dit la santé publique

Ceux qui veulent fréquenter les restaurants de la capitale fédérale doivent le faire uniquement avec les membres de leur ménage. La médecin-chef, la Dre Vera Etches, affirme avoir abordé la question jeudi avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Ne mélangez pas les différents groupes sociaux , prévient Dre Etches. C’est important [pour] éviter la transmission du coronavirus.

Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a pourtant demandé plus tôt cette semaine à ses résidents de ne se déplacer que pour des raisons essentielles. On veut limiter les déplacements non essentiels entre les régions , a écrit par courriel le ministre mardi. Afin de briser cette deuxième vague, nous avons besoin de la collaboration de tous pour y parvenir.

Le nombre de cas de COVID-19 a bondi à Ottawa, jeudi. SPOSanté publique Ottawa a dénombré 91 nouvelles infections, soit trois fois plus que mercredi. Un décès supplémentaire s’est ajouté au bilan.

J’aimerais voir une diminution [du nombre de cas]. Un niveau encore plus bas [fera en sorte que] ce sera encore plus facile de vivre avec la COVID. Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa

À lire aussi : Doug Ford dans la tourmente alors que l'Ontario établit un nouveau record

Des tests de dépistage rapides feront leur arrivée sous peu

Un dispositif de dépistage rapide de la COVID-19 développé par les laboratoires Abbott. Photo : Getty Images / Spencer Platt

Santé publique Ottawa affirme que des tests de dépistage rapide de la COVID-19 pourraient bientôt être utilisés dans le cadre d'un projet pilote.

Ces tests permettraient, par exemple, de déceler l'ampleur d'une éclosion dans un foyer de soins de longue durée.

La médecin-chef de la santé publique précise toutefois que les résultats de ces tests rapides devront être validés par des tests réguliers.

Par ailleurs, la médecin-chef estime que le port du masque sera probablement obligatoire dans les lieux publics jusqu'à ce qu'une grande majorité de la population soit protégée par un vaccin jugé efficace par les autorités. C'est important de porter un masque, ce sera un aspect de notre vie pendant des mois, c'est important et la distanciation physique.

En Outaouais, 31 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan de jeudi, tout comme 2 décès supplémentaires.

Nouvelles infections à la résidence Prescott et Russell

L'éclosion de COVID-19 à la Résidence Prescott et Russell de Hawkesbury se poursuit. On dénombre cinq nouveaux cas chez des résidents et trois chez des employés. Cela porte le nombre de résidents infectés à 97 et le nombre d'employés infectés à 62 depuis le début de la pandémie.

Tous les cas dans les maisons de soins de longue durée sont inquiétants, car c'est dangereux. On voit une amélioration, mais nous ne sommes pas hors de danger , indique le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste au Bureau de la santé publique de l’Est de l’Ontario (BSEO).

Le Dr Roumeliotis se fait tout de même rassurant quant à la progression du virus dans l’Est de l’Ontario. La courbe d’infection semble se stabiliser, selon lui. Il demande tout de même à la population de continuer à respecter les consignes sanitaires.

Restez chez vous, sortez seulement à des fins essentielles et votre cercle social, c'est votre famille seulement. Il faut continuer de faire ça pour continuer à garder nos écoles ouvertes , affirme Paul Roumeliotis.

Six personnes sont encore hospitalisées en lien avec la COVID-19 dans l’Est de l’Ontario. Au total, 32 personnes en sont décédées dans la région.

Le temps d'attente pour obtenir le résultat d'un test de dépistage de la COVID-19 est maintenant moins de deux jours.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka et Jérémie Bergeron