COVID-19 : hôpitaux débordés et jusqu'à 6500 cas par jour projetés en Ontario

Selon le coprésident de la table de consultation scientifique sur la COVID-19 de l'Ontario, le Dr Adalsteinn Brown, l'Ontario pourrait atteindre entre 2500 et 6500 nouveaux cas de COVID19 par jour d'ici la mi-décembre, et ses hôpitaux pourraient être engorgés dans les prochaines semaines, si le statu quo est maintenu dans la province.

La province avait précédemment projeté 1200 nouveaux cas à la mi-novembre, un chiffre que la province a dépassé cette semaine.

Jeudi, l'Ontario a établi un record de cas en une journée depuis le début de la pandémie avec 1575 nouveaux cas confirmés en une seule journée.

Le Dr Adalsteinn Brown a présenté ses dernières projections de modélisation de la COVID-19 en Ontario à Queen's Park, jeudi. Photo : Radio-Canada

Le Dr Brown, qui est le doyen de l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto et qui conseille la province sur sa réponse à la pandémie, rapporte que le taux de mortalité des résidents des foyers de soins de longue durée augmente chaque semaine. Selon ses chiffres, l’Ontario a connu 71 décès dans ses foyers de soins de longue durée au cours des 7 derniers jours.

Le taux de croissance est à la hausse

Le Dr Adalsteinn Brown a aussi indiqué que le taux de croissance moyen des sept derniers jours est actuellement d'environ 4 %, mais que dans les trois derniers jours, le taux de croissance de nouveaux cas du virus en Ontario était de 6 %.

Il dit que si cette tendance se maintient, elle se traduirait par 6 500 nouveaux cas par jour en Ontario d'ici la mi-décembre.

Si elle poursuit ses tendances actuelles, l'Ontario est en voie de dépasser de nombreux pays européens qui ont mis en place des mesures restrictives similaires. Photo : AP / Alvaro Barrientos

Selon les modèles du gouvernement ontarien, un taux de croissance de 5 % ferait que l’Ontario connaîtrait plus de cas par 100 000 habitants que certains pays européens avec des restrictions similaires aux nôtres, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France.

Un taux de croissance de cinq pour cent est un scénario ''optimiste'' , a déclaré le Dr Brown. Ce dernier estime que des restrictions seraient nécessaires pour éviter de tels scénarios.

Je ne pense pas qu'il y ait un moyen pour que les cas changent sans action. Si l'objectif est de réduire le nombre de cas et de réduire l'impact sur le système de santé, alors oui [des restrictions sont nécessaires] , a-t-il indiqué en point de presse, jeudi.

Les hôpitaux à deux semaines d'être débordés

Le Dr Brown a aussi tiré la sonnette d'alarme quant au taux d’occupation des unités de soins intensifs des hôpitaux ontariens, qui dépassera selon lui le seuil de 150 lits occupés par des patients atteints de la COVID-19 d’ici deux semaines.

Si la durée moyenne du séjour à l'hôpital pour COVID-19 a légèrement diminué, 150 lits est le seuil auquel nous devons annuler les chirurgies , a expliqué le Dr Adalsteinn Brown, qui souligne que selon ses modèles, la province connaîtra des difficultés importantes à faire traiter les personnes en cas d'urgence sanitaire .

Dans le pire des scénarios, le taux d’occupation des unités de soins intensifs dépasserait 400 lits d’ici six semaines.

Des ambulanciers portent secours à une personne allongée dans une ruelle. (archives) Photo : CBC / Ben Nelms/CBC

Selon le coprésident de la table de consultation scientifique sur la COVID-19 de l'Ontario, la pandémie aura aussi des conséquences importantes sur la santé mentale des Ontariens — un problème qui se manifeste déjà à travers le nombre de décès dus à des surdoses.

En moyenne, 34 décès par semaine sont survenus au cours des 3,5 mois précédant la pandémie. Ce chiffre est passé à 46 décès par semaine au cours des 3,5 premiers mois de la pandémie (soit une augmentation de 38 %). Nous ne devons pas nous attendre à ce que la situation s'améliore après la pandémie , a-t-il écrit dans un document circulé aux médias pour accompagner sa présentation des dernières modélisations.

Les modélisations inquiètent un professionnel de la santé

L'hôpital Michael Garron, dans l'est de la ville de Toronto. Photo : Radio-Canada / Ed Middleton/CBC News

Selon le médecin Dr Michael Warner, qui travaille à l'hôpital Michael Garron, à Toronto, les scénarios modélisés auront des conséquences graves pour le système de santé ontarien.

D'abord, il prévoit que l'accès aux équipements de soins intensifs sera rationné .

Ça va forcer des annulations importantes de chirurgies, de tests diagnostiques, à peu près toutes les activités non liées au COVID. Dr Michael Warner, médecin à l'hôpital Michael Garron

Quant à l’écart entre les modélisations du Dr Brown et les mesures prises par la province, il dit avoir l'impression que le premier ministre Ford et le Dr David Williams sont sur une île et prennent des décisions de manière indépendante. Parce que les décisions qu'ils prennent n'ont absolument aucun sens .

À moins que quelque chose ne change, notre avenir est extrêmement sombre. Même si nous apportons des changements maintenant, il faudra un certain temps pour que ces changements aient un impact. Nous avons besoin de repenser notre direction et notre réponse à la pandémie immédiatement.

Avec des informations de Lauren Pelley de CBC