Saskatoon ajoute deux bureaux de vote pour le scrutin municipal de vendredi

La Ville de Saskatoon ajoute un sixième et un septième bureau de vote à Prairieland Park en vue du scrutin municipal de vendredi et continue d’étudier d’autres options, a annoncé le directeur du scrutin pour les élections municipales de Saskatoon, Scott Bastian, dans un communiqué, jeudi.

Le bureau électoral de Saskatoon avait d’abord annoncé que cinq bureaux de vote seraient ouverts vendredi de 9 h à 20 h pour permettre aux personnes qui n’ont pu voter lundi de le faire, avant d’ajouter celui de Prairieland Park et de l’église baptiste Ebenezer jeudi.

Ces nouveaux bureaux s’ajoutent ainsi aux cinq autres. Ces derniers ont aussi servi au vote par anticipation et sont situés dans les centres municipaux Cosmo, Lawson et Lakewood, ainsi qu’au centre Shaw et à l'hôtel de ville.

Le 9 novembre, les 65 bureaux de vote de Saskatoon ont fermé à 18 h 30 plutôt qu’à 20 h. Les élections avaient été reportées en raison de la tempête hivernale qui a durement touché Saskatoon, rappelle Scott Bastian.

Notre objectif, à travers le processus de planification des élections, est de permettre aux citoyens d'avoir accès à un bulletin de vote et d'avoir un moyen de voter. Scott Bastian, directeur du scrutin pour les élections municipales de Saskatoon

Par ailleurs, M. Bastian indique que les agents électoraux recevront les bulletins de vote par correspondance vendredi jusqu’à 20 h à l’hôtel de ville, dans n'importe quel bureau de vote ou au bureau électoral.

Au total, six candidats briguent la mairie de Saskatoon. Parmi eux, on compte le maire actuel, Charlie Clark, qui tente d’être réélu pour conserver son poste. Deux autres poids lourds sont en lice : l’ancien député du Parti saskatchewanais Rob Norris et l’ancien maire de Saskatoon, Don Atchison, qui a été en poste entre 2003 et 2016.