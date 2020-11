La FTQ rend hommage aux travailleurs de la santé et de l'éducation à Rimouski

Une quarantaine de membres de la section bas-laurentienne du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié avec la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), ont manifesté ce matin devant le CHSLD de Rimouski pour rendre hommage aux employés de la santé et de l’éducation.

Ils ont arrêté de travailler l'espace d’une quinzaine de minutes jeudi en matinée pour rendre hommage aux travailleurs de première ligne. Des pompiers, des employés de la Ville de Rimouski, d'Hydro-Québec, de Telus et d'Uniboard étaient aussi présents au rassemblement.

La direction locale du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique - FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec a appelé le gouvernement Legault à investir dans ses ressources humaines , la journée même où Québec a présenté sa mise à jour économique.

Les syndiqués de la FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec sont engagés dans une négociation nationale de plusieurs conventions collectives.

Valoriser tous les métiers de la santé

Les syndiqués se sont aussi mobilisés en soutien aux travailleurs manuels comme les concierges, les travailleurs de buanderie ou de cafétéria qui réclament de meilleures conditions de travail.

Ces travailleurs de l'ombre disent se sentir oubliés par Québec. Ils ne sont pas en première ligne, mais, sans eux, le réseau de la santé ne pourrait fonctionner, selon leur syndicat.

Ces travailleurs ne veulent rien enlever aux autres , explique la présidente de la section locale du SCFP au Bas-Saint-Laurent, Johanne Campagna. Ils veulent seulement être reconnus à leur juste valeur.

Si on n'a pas la base qu'est l'entretien ménager, tu auras beau avoir le meilleur médecin, la meilleure infirmière, le meilleur préposé, le virus va se propager. Johanne Campagna, présidente de la section locale du SCFP au Bas-Saint-Laurent

Yanick Proulx, conseiller syndical SCFPSyndicat canadien de la fonction publique - FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec , estime que les incitatifs financiers en temps de pandémie ne règlent pas le problème de la valorisation de l’ensemble des métiers du domaine de la santé.

Il faut qu’il y ait une forme de rémunération permanente qui soit ajustée dans le secteur de la santé et à l’ensemble des types d’emplois , explique-t-il.

Ces travailleurs réclament de meilleurs salaires et non des primes à la pièce accordées dans un établissement et refusées dans un autre.

Selon Yanick Proulx, améliorer la rémunération est un facteur important afin d’attirer et maintenir les gens en emploi. Il faut arrêter de voir toujours les salaires, la rémunération comme étant une dépense qui n’a pas de valeur ajoutée , explique-t-il. Quand on investit dans les gens, le personnel, ça reste.

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique - FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec représente quelque 24 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec.

Avec les informations de Denis Leduc