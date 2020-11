Un nouveau cas et 146 personnes en isolement dans le Nord-du-Québec

Jeudi, une personne de plus, qui a fréquenté l’endroit, a reçu un résultat positif à un test de dépistage.

Selon le plus récent bilan du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, 146 personnes se trouvaient toujours en isolement préventif et 19 cas actifs sont répertoriés dans cette région qui est passée au palier d'alerte orange cette semaine.

Pour tenter de limiter la propagation du virus, une procédure de dépistage de masse s’est tenue ces derniers jours. Cette opération a été complétée ce jeudi. Afin de maximiser le nombre de tests, une clinique mobile, aménagée dans un vaste abri d’auto, a permis de prendre les prélèvements directement à la voiture, dans la cour de l’église de Chibougamau.

Le Centre de santé estime avoir ainsi pu doubler le nombre de tests, avec 140 personnes qui ont pu obtenir un rendez-vous.

Il faudra toutefois patienter un peu pour obtenir les résultats. Le nombre de tests effectués et des bris d’équipement ont ralenti le travail d’analyse. Des renforts, auprès de laboratoires privés, ont été nécessaires.