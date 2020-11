Et alors, ce confinement français?

Il y a aussi ces parents qui s’entassent dans un café censé ne faire que de la vente pour emporter et ces boutiques de vêtements qui reçoivent des clients sur rendez-vous .

Dans le plus osé, il y a ces fêtes clandestines tenues dans des appartements parisiens spécialement insonorisés et ces restaurateurs qui servent quelques habitués dans un coin discret.

Autant de gestes interdits. Autant de règles que les Français se permettent de contourner depuis le début de ce second confinement à la fin octobre.

Trois Français sur cinq admettent avoir enfreint au moins une des consignes du second confinement, selon un récent sondage  (Nouvelle fenêtre) .

Il y a ces balades qui s’étirent au-delà de ce qui est autorisé et ces visites à des amis ou à des proches.

Chacun se justifie comme il peut : la sévérité du premier confinement, le besoin de ne pas sombrer dans une déprime automnale, le fait que les autres le font aussi.

Si ça reste comme ça, ça me va! expliquait un ami français ce week-end.

Un confinement allégé pourtant désiré

Le président Emmanuel Macron l'avait annoncé : ce confinement allait être plus léger que le premier. Et pour cause : le gouvernement ne souhaite pas bloquer l’économie autant qu’au printemps.

Les rues sont donc plus animées, les écoles, toujours ouvertes, davantage de commerces vendent pour emporter.

À cela, il faut ajouter le scepticisme d’une bonne partie des Français devant la sévérité du problème. Certes, les soignants sont très sollicités, mais le système de santé tient le coup.

Oui, également, des malades en meurent, mais plusieurs connaissent quelqu’un qui s’en est sorti après quelques jours au lit. Une impression flotte dans l’air : la COVID-19 ne serait-elle pas si grave?

Et puis il y a la quasi-absence des contrôles policiers. Au printemps, les agents chargés de vérifier les motifs d’une sortie étaient très visibles. Les amendes (225 $), n’étaient pas théoriques.

Il est vrai que ce second confinement a débuté au lendemain d’un autre attentat terroriste (celui de Nice) et que les policiers étaient sollicités sur d’autres fronts. Mais ils demeurent à ce jour quasi invisibles, malgré les avertissements de contrôles renforcés lancés par certains ministres.

Rappel à l’ordre efficace?

En dépit de ces contournements de règles, le confinement (et le couvre-feu qui a précédé) donne des premiers résultats positifs. Un ralentissement des nouvelles contaminations a été observé dans la dernière semaine.

C’est une tendance récente, donc fragile , explique le premier ministre Jean Castex, qui parle d’effets cohérents avec ce que nous recherchions . Autrement dit, la France semble être sur la bonne voie.

Le pays aurait-il trouvé un équilibre de contraintes acceptables par la majorité?

C’est ce que laisse entendre l’attitude du gouvernement, qui ne resserre pas la vis, même s’il sait très bien que les Français contournent les règles.

Cependant, le premier ministre souligne que la quantité de nouveaux patients admis dans les hôpitaux, elle, ne diminue pas encore. Le pic est espéré la semaine prochaine.

Jean Castex demande aux Français surtout de ne pas relâcher nos efforts, mais de les amplifier . Baisser la garde maintenant, explique-t-il, pourrait saboter les résultats actuels.

La carotte, c’est un nouvel allégement au moment des vacances de Noël . La possibilité de quitter son quartier pour célébrer en famille. Au-delà du kilomètre imposé actuellement.

Attention : Noël ne sera pas comme les autres. Jean Castex est d’avis qu’il ne faudra pas espérer de grandes fêtes à plusieurs dizaines de personnes en fin d’année.

Mais à voir comment les Français suivent les consignes actuelles, il est permis de douter de son assurance.