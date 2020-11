Val-d’Or veut favoriser les saines habitudes de vie de ses citoyens

La Ville a ciblé trois axes d’intervention pour créer un environnement plus propice aux saines habitudes de vie, soit l’alimentation, le mode de vie physiquement actif et le transport actif.

Un des axes de la Ville est de favoriser le transport actif. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Plusieurs objectifs sont fixés, comme le développement d’infrastructures de sports et de plein air, la promotion des aliments sains dans les lieux publics, le développement de l’agriculture urbaine ou encore la mise en place d’un réseau cyclable plus étendu et sécuritaire.

On sait que la saine alimentation ou le mode de vie physiquement actif relèvent du choix personnel de chaque individu, mais ça peut être influencé ou facilité par les actions et les choix qu’on fait de façon collective , souligne le maire Pierre Corbeil.

Selon Céline Brindamour, conseillère municipale responsable du sport et du plein air à Val-d’Or, plusieurs gestes posés au cours des dernières années s’inscrivent dans la logique de cette politique, comme la construction du Centre multisport, la piste d’hébertisme de la Forêt récréative ou encore la patinoire Bleu-Blanc-Bouge.

Quand on a commencé le travail en 2017, on savait que de gros projets s’en venaient, précise-t-elle. Aujourd’hui, ce n’est pas gênant de présenter cette politique parce qu’on peut être fier de ce qui a été accompli et les gens en profitent déjà pleinement. Aujourd’hui, on met sur papier les attentes des citoyens et on veut les engager à profiter des opportunités qui leur sont offertes.

Un comité de suivi aura comme mandat d’évaluer l’action de la Ville dans l’application de ses orientations et de suggérer des actions en lien avec la Politique.