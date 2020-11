Les Timberwolves et Jérémie Jacob veulent faire du bruit cette saison

La saison dernière, ça ne tournait pas rond pour les Timberwolves de Miramichi. Et à Bathurst, Jacob battait de l'aile avec le Titan. Mais, leur association porte ses fruits.

Jérémie Jacob prend la pose avec un air sérieux pour la photo destinée au site web de l'équipe. Derrière ce regard de marbre, le Dieppois est heureux d'enfiler le gilet de Miramichi. Photo : Timberwolves de Miramichi

Tout le monde a le même but cette année, tout le monde veut gagner , explique l'attaquant âgé de 19 ans. Ça aide beaucoup! On a tous des différents rôles, on sait tout ce qu'il faut faire pour gagner.

En raison de la pandémie et des restrictions sanitaires, la LHMLigue de hockey des Maritimes a restructuré ses divisions pour limiter les voyages. Ainsi, Miramichi est regroupé avec Summerside et Campbellton. Ces équipes joueront plus souvent l'une contre l'autre et donc moins contre les autres formations de la ligue.

Des observateurs prétendent que cela crée un déséquilibre et que des équipes sembleront supérieures si elles affrontent moins souvent les meilleures du circuit.

Oui, ça peut avoir du sens , répond Jacob. Mais, je crois que beaucoup d'équipes dans notre division vont être pas mal fortes cette année, de toute façon.

Miramichi s'est inclinée par la marque de 8 à 1, le 6 novembre. Ce n’était pas une partie de 8 à 1. C'est juste des petits détails qui ont fait des buts dessus , fait-il valoir. Les Timberwolves ont pris leur revanche avec un gain de 6 à 2. Il croit donc en cette parité dans la LHMLigue de hockey des Maritimes .

En plus, toutes les équipes se qualifient pour les séries d'après-saison. C'est là qu'on départagera les meilleures équipes.

Jérémie Jacob voit un autre avantage dans la restructuration des divisions. Il y aura moins de route à faire. On pourra se concentrer un peu plus et un peu mieux sur nos études.

Jérémie est membre de la célèbre famille Jacob: Alexandre à gauche (ancien des Wildcats de Moncton et membre des Aigles Bleus) et Ricky, son père, un ancien des Aigles Bleus de l'Université de Moncton. Pour la petite histoire, oui, c'est bien l'ancien des Flyers, John LeClair au centre. Photo : Famille Jacob

Un nouveau souffle

Lorsque nous l'avons joint, Jérémie Jacob était en train d'étudier. Il allait suivre, par la suite, un cours à distance. Le Dieppois vit en pension à Miramichi.

Au cours de l'entrevue, on le sent investi d'une mission: prêt à réussir à l'école et prêt à se surpasser sur la patinoire. Il a été nommé Joueur de la semaine de son équipe, au début de saison.

Moi, les trois dernières années, j'étais dans des équipes perdantes, j'ai fini en dernière place l'an passé. Je n'ai pas participé aux séries depuis 3 ans. Donc, pour moi, les objectifs, je veux faire les séries et je veux gagner. Avec le club à Miramichi, on a de bons joueurs, ce sera une bonne saison. Jérémie Jacob

Les dernières années n'ont pas été faciles pour lui. Après de bonnes saisons à Dieppe, au niveau bantam AAA et à Moncton, avec 27 points en 30 matchs au midget AAA, il s'est retrouvé dans un monde bien différent.

Jérémie Jacob a été l'un des meilleurs joueurs des Flyers de Dieppe Bantam AAA. Ici, on les voit célébrant un championnat au tournoi Monctonian. Photo : Jérémie Jacob

En 2017-18, il s'est blessé à l'épaule à sa première année à Miramichi. Puis, il a stagné avec les Sea Dogs de Saint-Jean (16 points en 82 parties) et, par la suite, avec le Titan d'Acadie-Bathurst (6 points en 18 parties).

Jérémie Jacob a été repêché par les Sea Dogs de Saint-Jean en 2018. Il est resté dans la ville portuaire pendant un an et demi. Photo : Sea Dogs de Saint-Jean

Il est très honnête dans son analyse des dernières saisons.

Je n'étais pas prêt à prendre le rôle qu'on m'avait donné sur la 4e ligne , explique Jacob. La Q [ LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ] c'est vraiment un jeu différent, c'est vraiment beaucoup plus vite. Je n'ai pas pu faire aussi bien que j'espérais.

L'Acadien est content de sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Il n'a pas fait une croix sur ce niveau de jeu. Mais, présentement, il se concentre sur la LHMLigue de hockey des Maritimes .

Pour moi, jouer junior A, c'est juste une bonne façon de retrouver ma confiance. Les entraîneurs le confinaient au sein du troisième ou du quatrième trio. La situation devenait frustrante par moment.

Ne pas jouer beaucoup, puis, de ne pas produire, ça peut être difficile pour quelqu'un qui a produit toute sa vie. Pour moi, je suis content d'être ici. C'est un gros pas, je peux jouer à nouveau la partie que je jouais avant, au bantam puis midget.

Profiter du moment

Tous les joueurs se souviennent de la fin abrupte de la saison lors du confinement à l'arrivée de la pandémie. Huit mois plus tard, les équipes sont de retour au jeu, mais le nuage de la COVID-19 plane toujours.

On sait jamais si la saison va continuer ou pas , réalise-t-il. Dans les Maritimes, on est chanceux, parce qu'il y a une moins population qu'au Québec et en Ontario.

La ligue a mis en place un protocole de retour au jeu qui doit répondre aux critères des agences de santé publique des trois provinces maritimes. Ça veut dire: moins de spectateurs, voyages limités, moins de personnes dans les autobus.

On respecte vraiment bien les consignes, la ligue prend ça au sérieux. Les arénas et les villes ont différents règlements à suivre, mais tout est clair. Jérémie Jacob

Lors du dernier match au Centre civique de Miramichi, 535 personnes ont pu entrer dans l'enceinte. Ça ne paraissait pas si vide , décrit Jacob.

Mais, tous sont conscients que c'est très fragile. Campbellton a passé près d'un mois dans une phase orange, empêchant tous les matchs et les entraînements.