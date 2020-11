Le ministre de la Santé va s'assurer que la région a les renforts nécessaires

Le ministre a répondu à une question à ce sujet lors d’une conférence de presse tenue jeudi après-midi, dans la foulée de la fermeture des cliniques régionales de dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous en raison d’un trop fort achalandage. Depuis, il est difficile pour certains Saguenéens et Jeannois d'obtenir un rendez-vous.

Mercredi, le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, indiquait également que les enquêtes épidémiologiques étaient beaucoup plus longues en raison d’un manque de ressources. Il a toutefois assuré que la situation était sous contrôle.

Christian Dubé s’est dit surpris d’apprendre que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) régional manque de ressources alors que sa présidente-directrice générale, Julie Labbé, lui a donné l’assurance qu’elle avait la situation sous contrôle .

J’ai parlé avec la PDG là-bas pour s’assurer qu’on allait, autant au niveau du dépistage que du traçage, leur donner du support, qu’on a déjà envoyé. Je suis un peu surpris de ça, mais par contre, je vais continuer de vérifier parce qu’on a donné à la direction le maximum de personnes […]. Je vais juste m’assurer que les gens ont accès à tout le dépistage nécessaire , a déclaré le ministre de la Santé.

Christian Dubé va communiquer avec la PDGprésidente-directrice générale du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux au cours des prochaines heures, a-t-il promis.

Je n’avais pas cette information-là, qu’on faisait une restriction du dépistage. Ça me surprend un peu et je vais m’assurer que le personnel est là parce que pour le moment, on m’a dit qu’il n’y avait pas d’enjeu , a ajouté le ministre Dubé.

De passage dans la région en début de semaine, il s’est engagé à déployer des effectifs en provenance de Québec et de Chaudière-Appalaches pour donner un coup de pouce au réseau régional de santé, fragilisé par la flambée de cas de COVID-19. Jeudi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a enregistré 198 nouveaux cas, une deuxième journée consécutive tout juste sous la barre des 200.

Le ministre a aussi laissé entendre que les renforts consentis au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean concernent également le personnel en milieu hospitalier et en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , alors que les syndicats d’infirmières et de préposés ne cessent de crier à l’aide.

Je vais le répéter. Lors de ma rencontre avec la PDGprésidente-directrice générale , je lui ai dit qu’on lui donnerait toute l’aide nécessaire de l’extérieur qui viendrait de Québec ou de Chaudière-Appalaches. On les aide non seulement du côté hospitalier, mais du côté des milieux de vie. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Une demande a été formulée aux élus locaux par le ministère de la Santé pour l’ajout de bénévoles là où la situation le requiert.

On a demandé de pouvoir travailler avec la communauté pour être capables d’aller chercher des bénévoles qui se sont directement offerts pour aller aider, notamment dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée au besoin , a terminé le ministre Dubé.

Fermeture temporaire des écoles

À la suite d’une fuite médiatique, le premier ministre Legault s'est vu dans l’obligation d'admettre, en conférence de presse, que la santé publique analyse la possibilité de fermer temporairement les écoles du Québec. Cette fermeture pourrait se traduire par le prolongement du congé des Fêtes de deux semaines, mais aucune décision n’a encore été prise.

À ce jour, 1174 classes sont fermées dans des écoles du Québec en raison de la contamination à la COVID-19, dont 324 au cours des deux derniers jours seulement.

Fustigé de questions à ce sujet, le premier ministre a indiqué qu’il aurait préféré que cet élément ne soit pas rendu public avant une prise de décision formelle à cet égard.

Contamination aérienne

Les écoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme celles de tout le Québec, ne subiront pas de modifications immédiates à leurs systèmes de ventilation en raison du phénomène de la contamination aérienne, même si l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment confirmé que ce type de propagation était possible. Selon le premier ministre, aucun cas enregistré jusqu'ici ne serait lié à des problèmes de ventilation. La recommandation est de procéder à un entretien des conduits dans l'ensemble des établissements.

Ça ne nous a pas empêchés de demander à nos gestionnaires de faire le ménage des filtres. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des experts. On va continuer à se fier aux experts , a déclaré François Legault.

La santé publique n’a pas donné de recommandations précises à ce sujet, a indiqué le premier ministre. Le ministre de la Santé a toutefois demandé à son directeur de santé publique, le Dr Horacio Arruda, de réévaluer la situation avec des experts externes.