Une entreprise de Lévis lutte contre la COVID-19 dans les écoles

L’entreprise Assek technologie assure avoir mis sur pied un outil qui permet de collecter de l’information en temps réel sur le taux de particules dans l’air dans une pièce donnée.

Grâce à l’installation de capteurs dans une pièce, l’entreprise croit être en mesure de mieux informer les centres de services scolaires en vue de l’ajustement de leur ventilation.

Exemple de capteur qui pourrait être installé dans les classes. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

On va être capable de comparer une classe de sixième année versus une classe de première année au niveau des particules , assure le directeur général d'Assek Technologie, Mario Lavoie.

L’information d’Assek permettra aux écoles d’amener des actions correctives soit en filtration, soit en évacuation d'air pour éventuellement ramener des taux acceptables , ajoute Guillaume Blais, vice-président finances et innovation de l'entreprise lévisienne.

L'objectif étant d'avoir une diminution du taux de particules, on a fait des tests préliminaires et on peut prétendre à 90% une amélioration au niveau des particules, donc un effet direct sur la propagation de la COVID-19 , ajoute Mario Lavoie.

Projet pilote

L'entreprise amorcera lundi un projet pilote dans une école de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson, à Montréal.

Elle installera un capteur par classe dans 15 à 20 classes. La commission scolaire a, selon l’entreprise, fait l'achat de filtres à air HEPA, qui permettront de modifier le nombre de particules et limiter la propagation.