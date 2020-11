Cap sur un déficit de 15 milliards de dollars au Québec

Comme prévu, la mise à jour budgétaire du ministre des Finances du Québec fait état d’un déficit historique de 15 milliards de dollars en 2020-2021. Nouveauté cette fois : il est prévu que les déficits s’accumuleront encore pour les deux prochaines années, soit de 8,3 et 7 milliards de dollars respectivement.

Les 15 milliards comprennent toujours une provision pour risques économiques et autres mesures de soutien et de relance de 4 milliards de dollars et un versement de 2,7 milliards au Fonds des générations. La majorité de ces sommes sont puisées à même la réserve de stabilisation.

Les revenus de l’État devraient s’établir à 118,7 milliards de dollars, dont 30,3 milliards proviennent des transferts fédéraux, un bond de 5 milliards par rapport à l’année dernière. Les dépenses en revanche atteindront 127 milliards, soit une augmentation considérable de 12 % comparativement à 2019-2020.

Les finances du Québec seront plongées dans le rouge au moins jusqu’en 2022-2023. Dans ce contexte, le gouvernement songe à la nécessité de revoir la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, qui le contraint à ne pas excéder 45 % du produit intérieur brut pour la dette brute au 31 mars 2026.

Et pour retrouver l’équilibre budgétaire dans cinq ans, comme le prévoit la législation, le gouvernement de François Legault entend s’appuyer sur une augmentation des dépenses en lien avec celle des revenus , un financement accru d’Ottawa en soins de santé et un retour à la croissance économique. Après avoir chuté de 6 % cette année, le PIB devrait connaître un regain de 5 % en 2021.

Le ministre Éric Girard indique ne pas avoir l’intention d’alourdir le fardeau fiscal ni de réduire le financement des services.

Près de 600 millions de plus en soutien pour 2020-2021

Québec injectera des sommes additionnelles de 600 millions de dollars cette année, pour un total de 1,8 milliards sur trois ans, afin de soutenir les Québécois et de relancer l’économie.

Une panoplie de mesures sont prévues, dont 459 millions pour favoriser la réintégration sur le marché du travail, 477 millions pour accélérer les projets d’investissements des entreprises, 300 millions pour le Plan pour une économie verte, 247 millions pour la production québécoise et l’achat local, 100 millions pour la santé mentale, 117 millions pour les milieux d’enseignement, 60 millions pour le secteur du tourisme.

Le gouvernement prévoit en plus des dépenses supplémentaires de 1,3 milliard de dollars pour gérer la crise sanitaire. Ce montant sera principalement attribuable aux primes pour le personnel, à la formation des nouveaux préposés aux bénéficiaires et au dépistage.

Au total, cette année, ce sont 4,5 milliards de dollars d'initiatives qui viennent s’ajouter aux 6 milliards d’actions déjà annoncées lors du portrait sur la situation économique présenté en juin. Ces initiatives ont été rendues possibles grâce à une amélioration de l'état des finances à hauteur de 4,4 milliards depuis ce précédent portrait, notamment en raison d'une situation économique meilleure que prévue.