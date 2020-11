Un octogénaire malvoyant reçoit une facture de téléphone cellulaire de 13 000 $

Je ne crois pas que je doive ça. Willie Guerard

Au départ, le téléphone ne devait servir qu’à appeler la famille et les proches. Pour les mois de juin, juillet et août, Williie Guerard et sa partenaire Yvonne ont pourtant utilisé 104 Go de données, selon les factures reçues. Pas très au fait des technologies, le couple ne voit pas comment ils auraient pu utiliser autant de données Internet.

Les gens me donnaient juste des réponses évasives. [...] Quand ils voient un vieil homme de 80 ans, ils se disent que j'ai perdu la tête et que je suis incapable de faire quoi que ce soit , dénonce Willie Guerard.

Lorsque le couple a acheté un téléphone cellulaire dans un Walmart au début de l'année, un employé leur aurait mentionné que le service serait arrêté aussitôt que les frais d’utilisation dépassent les 200 $.

De son côté, le fournisseur de service Virgin Mobile affirme plutôt que le couple a consenti à rétablir ses données tous les mois.

Au début de la pandémie COVID-19, la compagnie avait annoncé avoir supprimé les plafonds de dépenses sur les comptes jusqu'au 8 juillet afin que personne ne se retrouve sans service. Elle précisait toutefois que les frais supplémentaires devraient tout de même être payés. C'est au cours de cette période que la facture de Willie Guerard a augmenté, et pas qu’un peu.

J'ai payé une facture de 144 $ et la semaine suivante, j'ai reçu une facture de 5000, puis 7000 $. Willie Guerard

Après qu’un agent de service à la clientèle de Virgin Mobile lui a confirmé qu’il devait payer le solde, précisant qu’il a été informé de ces excédents par texto et courriel lorsque sa facture a atteint 300 puis 500 $, l’octogénaire a répliqué.

J'ai dit que je n'avais pas autant d'argent et que si je l'avais eu, je ne paierais probablement pas la facture parce que je ne pense pas que je dois ce montant , raconte-t-il.

Un utilisateur de données actif

Joint par courriel, Virgin Mobile mentionne que M. Guerard était un utilisateur de données actif et a demandé à augmenter son forfait deux fois depuis qu'il a obtenu le téléphone en février, d'abord de 2 Go à 4 Go, puis à un forfait de 10 Go.

La compagnie a également indiqué qu'Yvonne avait signé un accord de deux ans au nom de Guerard pour le téléphone. Le couple ne se souvient pas avoir eu de conversations avec le personnel de Virgin Mobile sur l'augmentation d'un plan de données, ni d'avoir reçu un contrat avec le téléphone.

Le duo a depuis changé de fournisseur mobile pour Koodo, mais s’inquiète de l'impact de cet incident sur sa cote de crédit.

Des communications jugées insuffisantes

Pour chaque 100 Mo utilisés au-delà du forfait de 10 Go, Guerard doit débourser 10 $ de plus. Après quoi, le prix passe à 150 $ par Go.

Ça représente des heures et des heures de vidéoconférence, de zoom, de diffusion en continu sur Netflix, d'appels vidéo Facetime [et] de contenu audiovisuel très intensif. [...] Ce ne sont pas des courriels , indique Laura Tribe, directrice générale d'OpenMedia.

Cette hypothèse selon laquelle tout le monde est capable de naviguer sur Internet exactement de la même manière est vraiment injuste. Laura Tribe

La directrice d'OpenMedia a vu de nombreux cas de personnes surprises par des frais de dépassement, mais le montant dans ce cas précis est exceptionnel.

Après 800 Mo de surplus, Virgin Mobile facture 0,15 $ par Mo, ce qui équivaut à 150 $ par Go. Photo : Jacob Barker/CBC

Au-delà d'une simple obligation légale ou technique, il est totalement impensable qu'une personne obtienne une facture de téléphone de 6000 $ et que cela ne déclenche en aucune façon une sorte de réaction de la part de l'entreprise pour dire que quelque chose ne va pas , mentionne Mme Tribe.

Selon celle à la tête d’OpenMedia, les gens, en particulier les personnes âgées, ont besoin d'être mieux informés sur la signification de leurs factures de téléphone cellulaire.

Si vous ne grandissez pas en comprenant les Mo et Go de données, c'est une unité de mesure qui ne veut rien dire. Laura Tribe

Pour Laura Tribe, la responsabilité morale de l'entreprise est de communiquer avec sa clientèle, en particulier celle qui n'utilise pas les textos ou les courriels de la même manière que les autres.

Si les méthodes de communication sont celles avec lesquelles les aînés sont les moins familiers, je ne pense pas que cela compte comme une communication suffisante , tranche-t-elle.