Une invention edmontonienne pour mieux protéger le personnel médical de la COVID-19

L’urgentologue albertain à l'origine de l'invention, Marc Curial, travaille auprès des patients atteints de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Dès le début de la crise, il s’est rendu compte des risques auxquels s’exposent les travailleurs de la santé chaque fois qu’ils intubent un patient.

Les procédures impliquant les voies respiratoires sont celles qui comportent le plus de risques en ce qui concerne l'exposition aux particules de COVID-19 en aérosol , explique le Dr Marc Curial, le cofondateur de l’entreprise MACH32, dans un communiqué.

L’urgentologue raconte qu’il a lui-même déjà craint d’attraper la COVID-19.

Je ne m’étais pas rasé ce matin-là et je sentais que de l’air s’échappait de mon masque N-95. Je savais que des virus pouvaient potentiellement atteindre mon visage pendant que j’intubais le patient. Je n’arrêtais pas de penser à ce à quoi j’allais exposer ma femme et mes enfants en rentrant à la maison , a-t-il raconté à l’émission de radio Edmonton AM, jeudi matin.

Cet incident a poussé le médecin et son partenaire Chris Terriff, un ingénieur mécanique, à trouver une solution pour mieux protéger le corps médical.

Leur invention, la tente de confinement des aérosols (Aerosol Containment Tent, ou ACT), est une petite tente de plastique qui, une fois installée par-dessus la tête et le torse des patients, crée une zone de pression négative autour du patient et qui agit comme aspirateur de gouttelettes et autres particules, ce qui permet au personnel médical d’intuber sans s’exposer à la COVID-19.

Marc Curial ajoute qu’elle contient deux trous ouverts qui permettent au personnel médical d’insérer leurs bras, ce qui la rend beaucoup plus facile d’utilisation que les autres appareils du genre.

Une invention qui suscite déjà de l’intérêt

Selon l’urgentologue, l’avantage de l’appareil est son coût et sa polyvalence.

À l’inverse des salles d'isolement dotées d'un système de ventilation à pression négative qui coûtent des centaines de milliers de dollars à construire, notre appareil coûte une fraction du prix et peut être utilisé n’importe où : dans des hôpitaux, dans un gymnase, sur un navire médical , explique-t-il.

MACH32 fait équipe avec l’entreprise Andau Medical, également située à Edmonton, afin de distribuer son invention dans les hôpitaux du pays.

Le personnel qui effectue des procédures risquées qui produisent des aérosols est mieux protégé lorsqu’elles se font sous pression négative , affirme la fondatrice et directrice générale de Andau Medical, Sandi Wright.

L’équipement de protection individuel n’est pas suffisant et nous devons penser au-delà du couvre-visage pour permettre à nos systèmes de santé de demeurer fonctionnels et de diminuer au maximum les risques pour le personnel médical.

Marc Curial affirme que Santé Canada a déjà approuvé l’appareil et que des hôpitaux d’ailleurs au pays, comme en Ontario et en Colombie-Britannique, ont également manifesté leur intérêt.

Il espère qu’elle pourra être utilisée dans les hôpitaux de la province dès la semaine prochaine.

MACH32 espère également pouvoir faire son entrée sur le marché américain d’ici la fin du mois de novembre.