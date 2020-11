Zone rouge : 500 repas gratuits pour éviter le gaspillage alimentaire

Avec l'entrée en zone rouge de l'Estrie, le restaurant doit fermer sa salle à manger jeudi. Pour l'instant, il n'est pas dans les plans de l'établissement d'offrir des mets pour emporter.

Des omelettes, des casseroles et plusieurs autres mets composés de viande et de légumes et de fruits frais seront cuisinés et servis par les employés de Coco Frutti.

On a voulu remercier la communauté qui nous appuie depuis plusieurs années. Sophie Patry, directrice des opérations de Coco Frutti

Les employés du restaurant ont accepté de venir distribuer bénévolement ces repas. Les employés sont tristes de retourner encore à la maison, alors on souhaite mettre un peu de magie pour les employés et aussi pour ceux qui en ont besoin , explique-t-elle.

Une file de gens attendent pour obtenir un repas gratuit offert par Coco Frutti. Photo : Radio-Canada

L'entreprise souhaite distribuer des plats jusqu'à l'épuisement des inventaires de produits frais. S'il en reste, on va faire encore plus de dons à certains organismes , précise Sophie Patry.

Demande d'aide alimentaire en hausse

Ce coup de pouce offert par Coco Frutti est le bienvenu à Sherbrooke, puisque le nombre de personnes vulnérables est en augmentation dans la région.

Moisson Estrie constate une augmentation de 35 % des demandes d'aide alimentaire depuis le début de la pandémie.

On appréhende aussi la période des Fêtes où il y a toujours une augmentation. On sait que janvier, février et mars vont aussi être des gros mois , souligne la directrice générale de l'organisme, Geneviève Côté.

Néanmoins, elle constate que la générosité est au rendez-vous. Grâce à une guignolée sans contact qui vient d'être effectuée, Moisson Estrie a suffisamment de denrées pour suffire à la demande jusqu'à Noël.

L'annulation d'événement de financement porte toutefois un dur coup à Moisson Estrie qui avait l'habitude de récolter 70 000 $ avec la guignolée des médias. Un plan est en cours d'élaboration pour amasser les sommes nécessaires pour continuer de venir en aide aux personnes dans le besoin cette année.