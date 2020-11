Google Photos n’offrira plus de stockage gratuit illimité

Google a annoncé jeudi d’importants changements pour son service Google Photos. À partir du 1er juin 2021, le stockage gratuit des photos en haute résolution sera limité à 15 gigaoctets (Go), après quoi les internautes devront acheter de l’espace supplémentaire par l’entremise de Google One, un service sur abonnement qui permet d'augmenter l'espace de stockage partagé entre Google Drive, Gmail et Google Photos.

Tous les comptes Google de base comprennent 15 Go de stockage gratuit sur le nuage pour les différents services offerts par l’entreprise, de Gmail à Google Drive en passant par le service de stockage et de partage de photos et vidéos, Google Photos.

Jusqu’ici, ce dernier offrait la possibilité de redimensionner les photos dans un format maximum de 16 mégapixels, en format compressé, et de les téléverser sur le nuage sans entamer cet espace. Or, à partir du 1er juin 2021, tous les téléversements seront comptabilisés, sans exception.

Les internautes qui souhaitent avoir plus d’espace de stockage devront payer des frais supplémentaires, au mois ou à l’année – par exemple 2,79 $/mois pour 100 Go, 3,99 $/mois pour 200 Go ou 13,99 $/mois pour 2 téraoctets (To).

D’ici l’entrée en vigueur de cette nouvelle règle, toutes les photos ou vidéos téléversées en haute qualité ne seront pas comptabilisées dans la limite de mémoire de 15 Go. Par ailleurs, cette annonce n’a pas d’incidence sur les photos téléversées dans leur format d’origine, qui continueront d’être comptées dans l’espace de stockage.

Le site The Verge souligne que les données de Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms et Jamboard seront également comptées dans les 15 Go.

Nouvelle politique pour les comptes inactifs

Google a aussi annoncé une nouvelle politique de suppression des données inactives depuis deux ans sur les comptes Gmail, Disque ou Photos.

Nous vous enverrons plusieurs notifications avant de retirer quelque contenu que ce soit, donc vous aurez de nombreuses options pour prendre des mesures [pour conserver vos données]. La façon la plus simple de garder votre compte actif est de visiter périodiquement vos comptes Gmail, Drive ou Photos , indique l’entreprise dans une publication de blogue  (Nouvelle fenêtre) .