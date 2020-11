Deux nouveaux décès en Gaspésie en raison de la COVID-19

Un résident du Manoir Saint-Augustin de Gaspé et une personne hébergée au CHSLD de New Carlisle sont décédés de la COVID-19, selon le dernier bilan de la santé publique.

Dix-huit cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Douze des nouvelles personnes infectées résident dans la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé, qui est actuellement aux prises avec une importante éclosion dans une résidence privée pour aînés (RPA).

D’ailleurs, dix nouveaux cas, dont quatre résidents et six employés, sont en lien avec l'éclosion en cours au Manoir Saint-Augustin de Gaspé.

Au total, 24 résidents et 47 employés de cette RPArésidence privée pour aînés où vivent plusieurs personnes avec des problèmes cognitifs ont été contaminés depuis le début de l’éclosion.

L’importance du nombre de cas dans la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé est aussi attribuable à la transmission communautaire, comme ce fut le cas en septembre dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon et en octobre dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure.

Pour sa part, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle compte un employé de plus infecté par la COVID-19, pour un total de 18 employés et 15 résidents ayant reçu un test positif depuis le début de cette éclosion.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 362 cas (+2) Bonaventure : 303 cas (+1 ) Rocher-Percé : 189 cas (+3) Côte-de-Gaspé : 264 cas (+12) Haute-Gaspésie : 17 cas Îles-de-la-Madeleine : 27 cas

Mercredi, la santé publique rapportait 15 nouveaux cas, dont huit sur la pointe de la péninsule.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de personnes infectées dans la région s’élève maintenant à 1162.

Il y a 215 cas encore actifs dans la région, dont plus de la moitié proviennent de la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé.

La santé publique rapporte par ailleurs 17 nouvelles guérisons pour un total de 915 depuis le début de la pandémie. Le nombre de patients séjournant actuellement à l'hôpital est de 12.

La santé publique du Bas-Saint-Laurent rapporte de son côté 13 nouveaux cas de COVID-19, tous situés en Matanie.

Dix de ces cas avaient déjà été annoncés lors du plus récent bilan de l’éclosion à la résidence des Bâtisseurs de Matane.

Au Québec, le bilan s'est de nouveau alourdi avec l'ajout de 1365 nouveaux cas pour un total de 119 894 personnes infectées depuis le début de la pandémie.