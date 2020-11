L'éclosion de COVID-19 au Manoir Notre-Dame est officiellement terminée

Un total de 44 personnes liées au Manoir Notre-Dame ont contracté la COVID-19, dont 22 résidents et six employés de cet établissement de soins spéciaux de Moncton.

Durant l’éclosion, deux personnes de la région de Moncton sont décédées en raison de problèmes de santé sous-jacents, y compris la COVID-19 , avait indiqué le gouvernement provincial. Au moins une de ces personnes était résidente du Manoir Notre-Dame, selon la province.

Depuis le dernier résultat positif à un test de dépistage lié à l’éclosion au Manoir Notre-Dame, 28 jours se sont écoulés, soit deux fois la période d’incubation de 14 jours. C’est sur cette base que les responsables de la santé publique déclarent l’éclosion terminée.

Un nouveau cas de COVID-19

Le Nouveau-Brunswick comptait jeudi 13 cas actifs connus de la maladie pulmonaire, après la découverte dans les 24 dernières heures d’un nouveau cas dans la région de Saint-Jean.

C'est le premier nouveau cas dépisté en trois jours dans la province.

Sept des 13 cas actifs de COVID-19 sont répertoriés dans la région de Fredericton. On en compte deux dans la région de Campbellton, et un dans chacune des régions suivantes : Bathurst, Miramichi, Moncton et Saint-Jean.

Une personne atteinte de la COVID-19 était toujours hospitalisée jeudi au Nouveau-Brunswick et elle se trouvait aux soins intensifs.