The Weeknd en spectacle à la mi-temps du Super Bowl

Le Torontois, Abel Makkonen Tesfaye de son véritable nom, en a lui-même fait l'annonce sur Twitter, jeudi.

Il s'agira sans l'ombre d'un doute du spectacle le plus vu du Canadien d'origine éthiopienne. Chaque année, le Super Bowl compte des dizaines de millions de téléspectateurs.

Nous grandissons tous en regardant les plus grands artistes de la planète œuvrer lors du Super Bowl et on ne peut que rêver d'être à leur place. Je suis honoré et enthousiaste d'être au centre de cette célèbre scène , a indiqué l'artiste dans une déclaration émise par la NFL.

En 2020, ils étaient près de 100 millions en moyenne à avoir suivi le match, sans parler du pic attendu à la mi-temps. Ce sont les chanteuses mondialement connues Jennifer Lopez et Shakira qui avaient animé la foule réunie au Hard Rock Stadium de Miami.

Cette fois, le match aura lieu au stade Raymond-James, domicile des Buccaneers de Tampa Bay.

L'endroit comprend plus de 74 000 places assises, mais il n'est pas certain qu'il puisse accueillir autant de personnes cette année en raison de la pandémie. Selon le réseau américain ESPN, l'équipe floridienne a reçu en moyenne 12 554 spectateurs lors de ses matchs locaux cette saison, soit près de 19 % de sa capacité maximale.