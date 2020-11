Un épidémiologiste croit que la Saskatchewan devrait envisager un court confinement

Le nombre de cas de COVID-19 ne cesse d’augmenter en Saskatchewan et des éclosions ont été enregistrées dans des centres de soins de longue durée. Un épidémiologiste de l’Université de la Saskatchewan, le Dr Nazeem Muhajarine, estime que le gouvernement devrait considérer un confinement de deux à quatre semaines pour reprendre le contrôle de la situation.

Plus tôt cette semaine, des éclosions de COVID-19 ont été déclarées dans les maisons de soins de longue durée Golden Prairie Care Home d'Indian Head et Rehoboth Elder Care à Saskatoon. La province a ajouté deux autres centres de Yorkton et North Battleford à cette liste jeudi.

J’espérais vraiment que nous serions en mesure d’éviter des éclosions dans nos centres de soins de longue durée. Ces éclosions compliquent les choses puisque ces milieux sont très vulnérables , affirme le Dr Nazeem Muhajarine.

Il souligne également que les soignants des centres de soins de longue durée sont mobiles et qu’ils travaillent dans de nombreux établissements, ce qui est problématique lorsque la transmission communautaire est élevée.

Le Dr Muhajarine soutient que beaucoup de résidents des maisons de soins de longue durée ont des problèmes médicaux préexistants, tels que la démence. La COVID-19 complique la situation et met à rude épreuve les ressources et le mandat des travailleurs de premières lignes, selon lui.

Nous avons eu huit mois pour nous préparer à une deuxième vague, et nous voilà pris au dépourvu. Ces éclosions peuvent être mortelles, comme en témoignent d’autres provinces. Nous sommes devant une situation très sérieuse , dit-il.

Un plan d’action en quatre étapes

Le Dr Nazeem Muhajarine affirme qu’il y a quatre mesures à prendre pour contenir une éclosion dans un centre de soins de longue durée :

À l’exception des travailleurs essentiels, les visites doivent être interdites; Dans les 48 premières heures, tous les employés et toutes les personnes qui ont été dans le centre pendant ou avant l’éclosion doivent passer un test de dépistage et s'isoler préventivement. Les contacts de ces personnes doivent faire de même; Les employés du centre doivent rester dans leurs bulles familiales; Tous les employés et les résidents qui ne sont pas atteints de troubles cognitifs doivent porter un masque et respecter les mesures d'hygiène. L’établissement doit également être nettoyé et ventilé adéquatement.

En plus de proposer un confinement de deux à quatre semaines, le Dr Muhajarine affirme que la province doit augmenter son nombre de tests de dépistage et son traçage et augmenter le nombre de personnes placées en isolement.

Cela permettrait de rappeler aux gens la gravité de la situation. Nous devons faire en sorte que la population revienne à l’état d’esprit des mois de mars et avril , souligne-t-il.

La réponse du gouvernement critiquée

La mère de Robin Hilton est l’une des résidentes du Golden Prairie Care Home situé à Indian Head. Il s’agit d’une des maisons de soins de longue durée qui est touchée par une éclosion de COVID-19 en Saskatchewan.

Elle explique que sa mère souffre de démence et qu’elle dépend entièrement des autres pour s’occuper d’elle.

Votre pire crainte se réalise, les résidents du centre sont très vulnérables. J’ai ressenti initialement de la peur et de l’inquiétude, mais j’ai confiance envers le personnel. Ils sont géniaux et ils ont pris beaucoup de précautions , affirme Robin Hilton.

Elle critique l’approche du gouvernement face à la montée du nombre de cas dans les dernières semaines. Elle souhaite que le masque soit obligatoire dans toute la province, et pas seulement dans les grands centres urbains.

Elle dit aussi être en faveur d’un deuxième confinement.

Il semble que nous laissons les choses arriver plutôt que d’agir de manière proactive. Je crois que notre plus grand souci est de ne pas surcharger notre système de santé , indique Robin Hilton.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti