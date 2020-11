EN DIRECT à 12 h 30 : mise à jour du Dr Roussin sur la COVID-19

Le Dr Roussin, qui tient ces derniers temps des conférences de presse les lundis, mercredis et vendredis, a annoncé la tenue d’un point de presse impromptu qui débutera à 12 h 30.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse avec l’aide d’un interprète.

Détails sur le contenu de la conférence de presse à venir.

Le Manitoba en alerte rouge dès jeudi

L’entrée en vigueur du niveau d’alerte rouge pour l’ensemble de la province a lieu ce jeudi. Le premier ministre Brian Pallister en a fait l’annonce mardi. Les magasins doivent fermer, tandis que les écoles et les garderies échappent aux nouvelles restrictions.

L’une des principales restrictions annoncées mardi, voulant que les contacts sociaux soient limités aux personnes vivant dans un même foyer, a cependant été invalidée dès le lendemain.

Mercredi, le Dr Roussin a suggéré que cette directive aurait été trop difficile à faire respecter. La province n’a pas de droits légaux pour imposer cette mesure, a-t-il publié sur Twitter mercredi soir.

Le nombre maximum pour les rassemblements sociaux à l’extérieur et à l’intérieur est établi à cinq personnes à l’échelle de la province à partir de jeudi. Cette restriction peut inclure des gens de différentes maisonnées.

Les restrictions associées au code rouge comprennent la fermeture des gymnases, lieux de culte, théâtres, salles de cinéma, salons de coiffure, centres de loisirs et commerces de détail non essentiels.

Ces mesures seront en place pour une période minimale de deux semaines, a indiqué le Dr Roussin, et probablement pour au moins quatre semaines.

Plus de 2000 cas de la maladie ont été signalés la semaine dernière, et les mesures plus restrictives des dernières semaines, dont l'entrée en vigueur du niveau d’alerte rouge pour la région métropolitaine de Winnipeg, n’ont pas suffi à faire diminuer le nombre de nouveaux cas.

Mardi, le Manitoba a rapporté 431 nouveaux cas de COVID-19 et et un nombre record de décès, alors que 9 personnes avaient succombé à la maladie. 218 personnes étaient hospitalisées, dont 32 aux soins intensifs. Les nouveaux cas étaient répartis dans l’ensemble des régions sanitaires, avec notamment 252 infections à Winnipeg et 101 dans la région de Santé Sud. Le 11 novembre, le bilan des décès se chiffrait à 123 personnes.