Une hockeyeuse néo-brunswickoise dans une ligue professionnelle en Suède

Gagner sa vie en jouant au hockey peut sembler utopique pour la majorité des athlètes, mais quand on est une femme, les embûches sur le chemin sont encore plus nombreuses. Sarah Bujold, de Riverview au Nouveau-Brunswick, vit présentement son rêve alors qu’elle s’aligne avec le Djurgårdens IF de Stockholm dans la Ligue féminine de hockey sur glace suédoise.

Sarah Bujold a fait son parcours universitaire à l’Université Saint-François-Xavier, en Nouvelle-Écosse.

Après quatre saisons passées avec les X-woman, elle avait toujours envie de jouer au hockey. C’est à ce moment, qu’un membre du personnel de l’équipe lui a parlé de la possibilité d'aller jouer en Europe.

Un entraîneur m’a dit qu’une joueuse d’une autre équipe était partie en Europe et ça m’a vraiment fait réfléchir à cette idée-là. C’était vraiment une belle occasion de voir le monde tout en continuant à jouer au hockey à un haut niveau , raconte-t-elle.

Sarah Bujold, s'est alignée avec les X-Woman de l'Université Saint-François-Xavier pendant quatre saisons. Photo : Facebook : Dave Morash

Il n’y a pas beaucoup d’opportunités au Canada et aux États-Unis pour les femmes. Donc j’étais super excitée à l’idée d’aller jouer outre-mer. Sarah Bujold, attaquante, Djurgårdens IF, Stockholm

Ainsi, elle embarque pour la Suède au début de la saison 2019-20. Elle signe un contrat d’un an avec le Djurgårdens IF de Stockholm dans la Ligue féminine de hockey sur glace suédoise (SDHL) où elle entame présentement sa deuxième saison.

Niveau de jeu très compétitif

Habituée au niveau de jeu universitaire, Sarah Bujold a dû s’adapter à un niveau de compétition plus élevé à son arrivée avec le Djurgårdens IF la saison dernière. Ici on joue avec les joueuses des équipes nationales de Suède, du Danemark et de la Finlande, alors le style de jeu est très rapide et très compétitif , s’exclame-t-elle.

Selon elle, c’est son éthique de travail et sa vitesse qui font qu’elle a réussi à s’habituer rapidement à la ligue féminine suédoise. Les patinoires sont de style olympique, donc c’est beaucoup plus grand alors ça laisse de la place pour les joueuses très rapides.

Gagner sa vie en jouant au hockey

Les ligues de hockey professionnel féminin en Amérique du Nord éprouvent de constantes difficultés à payer les joueuses des salaires décents. Dans la défunte Ligue canadienne de hockey féminin, plusieurs joueuses avaient des emplois normaux à temps plein, tout en jouant au hockey de manière professionnelle.

Sarah Bujold, en est à sa deuxième saison avec le Djurgårdens IF à Stockholm. Photo : Facebook : Johan Sahlen

De son côté, la Ligue féminine de hockey suédoise jouit d’un atout très important qui lui permet de mieux payer ses joueuses pour qu'elles puissent vivre du sport.

En juin 2019, la ligue annonçait une entente de télédiffusion historique pour le hockey féminin : plus de 200 matchs par saison seraient diffusés à la télévision. L’entente de plusieurs millions de dollars fait en sorte que la SDHL est devenue en 2019-20 la première ligue féminine au monde à voir tous ses matchs à la télévision.

Sarah Bujold est évidemment consciente de sa chance. C’est assez incroyable! Je sais que ça a été très difficile pour les athlètes féminines de faire un revenu avec le sport.

On est vraiment heureuses de pouvoir vivre du hockey ici et d’en faire une carrière. Sarah Bujold attaquante, Djurgårdens IF, Stockholm

La COVID-19, un obstacle surmonté

Même si la COVID-19 s’est présentée comme un autre obstacle au sport, Sarah Bujold rappelle que la Suède a traité la crise différemment par rapport à d’autres pays. Ils ont eu une approche un peu plus relax, explique-t-elle, donc même si on avait peur que la saison soit annulée comme partout ailleurs, on s’est rendu au camp d’entraînement à la fin du mois de juillet et les choses se passent bien pour le moment.

La saison s’est donc amorcée au mois de septembre, au grand bonheur des partisans et des joueuses. C’est un club avec une longue histoire et le fait de jouer pour eux est un grand honneur. Il y a une grande rivalité avec l’autre club de Stockholm, AIK, et c’est agréable de jouer pour eux.