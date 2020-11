COVID-19 : une publicité de Québec jugée trompeuse sera modifiée

Le ministère de la Santé et des Services sociaux ajustera une de ses publicités qui circule sur Facebook et qui est jugée trompeuse par certains internautes.

Cette publicité, qui s’adresse spécifiquement à la Côte-Nord, fait appel à la vigilance de la population parce que le nombre de cas de COVID-19 serait en augmentation dans la région.

Le message de la publicité affirme ceci : Côte-Nord : la propagation de la COVID-19 augmente dans votre région. Nous vous demandons d’augmenter votre vigilance, de diminuer vos contacts et rassemblements avec votre famille et vos amis et de respecter toutes les consignes des autorités de santé publique.

Or, le nombre de cas est relativement stable sur la Côte-Nord depuis plusieurs semaines.

Dans ce contexte, plusieurs internautes jugent que cette publicité est trompeuse et alarmiste. Alexandre Leblanc est l’un d’entre eux.

La publicité est plutôt trompeuse et, à la limite, elle peut créer de l’anxiété chez certaines personnes. Alexandre Leblanc

La réalité, c’est qu’il y a deux, trois, quatre cas, mais ce n’est pas une augmentation flagrante. Il n’y a pas d’hospitalisations non plus , dit-il.

Alexandre Leblanc croit aussi qu’une telle publicité pourrait entretenir le climat de division dans la province. Selon lui, cette publicité pourrait perpétuer la méfiance que certaines personnes ont à l’endroit du gouvernement, alors que d’autres pourraient s’en inquiéter inutilement.

La publicité sera retravaillée

De son côté, le Ministère affirme que le texte a été conçu pour s’adresser aux résidents de l’ensemble des zones jaunes et admet que la publicité ne reflète pas réellement la situation sur la Côte-Nord.

Il ajoute que la publicité a été revue pour la radio et que les publicités sur les réseaux sociaux seront aussi retravaillées de façon imminente pour les rendre plus adaptées à la situation actuelle .

Le Ministère précise cependant ne pas avoir reçu de plainte à ce sujet.