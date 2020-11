Une Première Nation dénonce le « racisme environnemental »

Avant de tomber à l’eau le jeudi 5 novembre, la voiture amphibie de la compagnie de télécommunication Rohl Enterprises travaillait à installer un réseau de fibre optique sur le lac Opikeigen.

Les trois membres de l’équipe ont été rapidement secourus par hélicoptère et de l’équipement flottant, tel que des barils et des glacières , a été retiré du lac dès que possible , selon le chef Harvey Yesno, qui habite à quelques 25 km de là.

Mais le véhicule lui-même n’a pas été retiré de l’eau avant dimanche, trois jours après que l’incident se soit produit. De plus, la compagnie confirme avoir pris deux jours avant de signaler l'incident au Centre d’intervention en cas de déversement de l’Ontario.

Or, sur la page web de ce dernier, le gouvernement précise que la personne responsable d’un polluant doit immédiatement déclarer tout déversement de ce polluant , conformément aux règlements provinciaux.

Le chef Harney Yesno dit même avoir rapporté l’incident à la Ligne-info antipollution de la province avant la compagnie.

L'article 92 de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario Toute personne qui exerce un contrôle sur un polluant qui est déversé et toute personne qui déverse ou permet ou fait en sorte que soit déversé un polluant avise sans délai les personnes et les entités suivantes du déversement, des circonstances qui s’y rapportent et des mesures que la personne a prises ou qu’elle entend prendre à ce sujet.

Pas de déversement, selon les résultats préliminaires

La porte-parole de Rohl Enterprises Megan Gillam a précisé dans un courriel à CBC que la compagnie a envoyé des firmes spécialisées en gestion de l’environnement sur le site samedi.

Selon elle, les évaluations préliminaires n’indiquent pas de déversements d’hydrocarbures, mais il faudra attendre les résultats des tests effectués sur les échantillons d’eau pour le confirmer.

Le chef Harney Yesno n’est pas rassuré : selon lui, il s’agit de paperasse . Qu'un litre d'hydrocarbure ait été déversé ou 10 000 litres, cela n'aura pas d'importance. [...] Ils vont entretenir l'impression que quelque chose est en train d'être fait , laisse-t-il tomber.

À quoi sert la Loi sur la protection de l'environnement si elle n’entraîne ni action ni pénalité? Harvey Yesno, chef de la Première Nation Eabametoon

Harvey Yesno est le chef de la Première Nation Eabametoong. Photo : Radio-Canada / Dave Mcsporran/Bottled Media

Le chef aurait voulu voir un agent provincial sur place afin de surveiller la réponse de la compagnie. Personne n’y porte attention, et je ne m’attends pas à ce que quelqu’un y porte attention.

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs confirme par courriel qu'il n'est pas prévu de visite du site du ministère , car il n'y a pas de signes de déversement .

Il ajoute être satisfait des efforts entrepris pour remédier à la situation .

Racisme environnemental

Le chef Harvey Yesno qualifie la réponse des autorités de négligente et dénonce du racisme environnemental sur les terres des premières nations .

Cette terre est la terre du Traité 9. C'est notre territoire. Et pourtant, le gouvernement a adopté ces lois qui permettent à ces entreprises de faire ce qu'elles veulent sans aucune tape sur les doigts. , se désole le chef.

Il estime que le gouvernement de l’Ontario privilégie un accès rapide aux ressources pour les compagnies plutôt que la protection de l’environnement sur son territoire.