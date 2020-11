Les enseignants à la retraite pourront faire davantage de suppléance

La Fédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario (FEO) et le gouvernement provincial s'entendent pour permettre temporairement à aux enseignants retraités de travailler jusqu’à 95 jours d’ici la fin de l’année scolaire.

Normalement, les retraités ont droit de travailler un maximum de 50 jours par année tout en continuant de recevoir leur rente du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario (RREO).

La mesure touche également le personnel de direction à la retraite.

Avant de faire appel aux retraités, les conseils scolaires doivent d’abord avoir épuisé leurs autres options.

Dans le cadre de cette entente, les conseils scolaires devront se conformer à des mesures de déclaration strictes pour faire en sorte que cette augmentation n’ait pas d’incidences négatives sur les membres actuels du personnel enseignant occasionnel et celles et ceux qui se trouvent au début de leur carrière, indique la FEOFédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario dans un communiqué.

La FEOFédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario indique que plusieurs retraités ne sont pas enclins à travailler dans le contexte actuel, mais que le changement pourrait augmenter le nombre de jours que certains membres retraités choisissent de travailler.

Nous ne croyons pas que ce changement aura un effet significatif sur quelque pénurie de personnel enseignant, mais la FEOFédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario a décidé d’approuver cette modification dans un esprit de coopération en cette période difficile , déclare Parker Robinson, président de la FEOFédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario .

Carole Girard, une enseignante à la retraite de Timmins, n’est pas surprise par l’entente, car la demande pour des suppléants est immense. Les gens disaient : "Ça ne se peut pas qu’on n’augmente pas [le nombre de jours permis pour le réemploi]."

Elle raconte qu’elle a dû remplacer des enseignants dans certaines classes pendant cinq ou six jours parce qu’une enseignante devait s’absenter en attendant de subir un test de dépistage de la COVID-19.

Mme Girard a travaillé environ 25 jours depuis le début de l’année scolaire.

La FEOFédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario estime que le gouvernement devrait mettre en place des mesures plus robustes pour assurer la santé et la sécurité, ce qui pourrait encourager davantage d’enseignants occasionnels à se rendre disponibles.