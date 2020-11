90 nouveaux cas dans la Capitale-Nationale

Pour une deuxième journée consécutive, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans la Capitale-Nationale s’approche des 100, avec 90 nouvelles infections. Cinq personnes de plus ont également succombé à la maladie.

Mercredi, le ministre de la Santé Christian Dubé a une fois de plus indiqué qu’aucun assouplissement des mesures n’était prévu à court terme en zone rouge, incluant Québec où les dernières semaines ont été marquées par une diminution soutenue des nouveaux cas quotidiens.

En Chaudière-Appalaches, après le soubresaut de mercredi - le bilan dénombrait 94 nouveaux cas-, les données sont en baisse avec un total de 57 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. On rapporte toutefois 6 nouveaux décès, ce qui est un des pires bilans en terme de mortalité depuis le début de la pandémie.

À l’échelle du Québec, le plus récent bilan recense 1365 nouveaux cas de COVID-19 et 42 décès de plus sont rapportés.