Plus de lieux de confinement pour les personnes atteintes de la COVID-19 au Manitoba

Les autorités de la santé publique du Manitoba créeront plus de lieux de confinement pour les personnes atteintes de la COVID-19 et leurs contacts rapprochés. Le nombre de personnes atteintes de la maladie augmente dans la province, tout comme la demande pour ces espaces.

Environ 200 personnes utilisaient les espaces offerts par la province et la Croix-Rouge mardi soir, selon une déclaration écrite d’un porte-parole de Soins communs Manitoba.

Cela inclut un espace contenant 39 lits pour sans-abri, au maximum de sa capacité depuis près d’une semaine, et un endroit temporaire, lui aussi déjà plein, où résident 16 personnes.

Les autoritaires sanitaires vont donc ouvrir un nouveau centre pour sans-abri pour répondre aux besoins.

Mardi soir, on comptait également 51 personnes dans un hôtel géré par la province, 66 dans un centre de la Croix-Rouge canadienne et 32 dans un centre dans le nord de la province, indique un porte-parole.

Planification prévue

Nous commençons à sentir que le système est surchargé , a souligné l'infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa, en conférence de presse mardi lors d’une mise à jour concernant les centres pour s’auto-isoler.

Soins communs Manitoba et l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) travaillent avec la Ville de Winnipeg et la province pour trouver plus d’espaces en prévision d’une hausse des cas de COVID-19 , précise un porte-parole de Soins communs Manitoba dans un courriel.

Le travail est semblable à l’échelle de la province. Nous voulons nous assurer qu’on offre des services rapidement à ceux dans le besoin , ajoute-t-il.

Les espaces de confinement sont à la disposition des personnes atteintes de la COVID-19, de leurs contacts étroits et des personnes soupçonnées d'être malades, incluant les travailleurs de la santé, les sans-abri, les personnes sans chambre à coucher individuelle chez elles et celles vivant avec quelqu'un plus à risque de contracter la maladie, comme une personne immunodéficiente par exemple.

Les documents explicatifs concernant le programme sont seulement disponibles en anglais sur le site internet de Soins communs Manitoba  (Nouvelle fenêtre) et dans un document PDF  (Nouvelle fenêtre) . Les personnes intéressés peuvent toutefois téléphoner à Soins communs Manitoba pour obtenir plus de renseignements en français, selon le porte-parole de l'organisme.

Chaque individu jugé admissible au programme s’est vu offrir des services. Il n’y a pas de liste d’attente et nous ne sommes pas au courant d’une personne qui s’est fait refuser le service. Soins communs Manitoba

Le programme prévoit également une surveillance quotidienne de la santé et du bien-être des personnes logées dans ces espaces. Au besoin, elles peuvent aussi recevoir des soins de la part d'ambulanciers ou consulter des professionnels de la santé à distance.

Avec des informations de CBC