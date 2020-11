Un fonds de solidarité pour la diaspora burundaise lors du décès d'un proche

Edmond Nkurunziza a perdu son père en février dernier, six mois après son arrivée au Canada. Déjà épuisé par son processus d’installation, il affirme que l'aide dont il a bénéficié de la part des membres de l'association Soutien entre Burundais du Canada est venue à point nommé.

J’ai été capable de soutenir ma famille, mais aussi de faire le booking des tickets aller-retour. C’était vraiment un appui qui est venu au moment très spécial , se rappelle-t-il.

Dismas hakizimana est le fondateur de l'association Soutien entre Burundais du Canada. Photo : Avec l'autorisation de Dismas Hakizimana

La perte d’un être cher est difficile à gérer, mais quand on est loin, le fardeau financier s’ajoute souvent à la peine ressentie. C’est sans aucun doute ce qui explique le succès de l’organisme créé par Dismas Hakizimana l'an dernier.

J’ai vu qu’il y avait certains résidents qui perdaient l’un de leurs familles, mais qui ne pouvaient pas aller assister aux obsèques parce qu’ils manquaient de moyens , explique-t-il.

Il fallait penser à nos parents qui vivent en Afrique ou ailleurs. S'il y a quelque chose qui se produit, nous sommes les premiers intervenants. Ils comptent sur nous. Dismas Hakizimara, fondateur de Soutien entre Burundais du Canada

En un an, l’organisation a pris de l’ampleur puisqu’elle compte aujourd’hui 2000 membres dans 67 filiales régionales au pays, notamment à Windsor, Toronto et Sudbury.

Des campagnes de financement à la demande

Les membres de l’association sont en contact permanent grâce aux médias sociaux. Lorsqu'il y a un décès, le comité central invite les chefs des filiales régionales à travers le pays à collecter les fonds.

La contribution est de 3 $ par défunt et au maximum 13 [décès] par mois. Disons qu’il y en aurait 14, 15 ou 16, dans ce cas, la collecte devient de 40 $ maximum , note Nestor Ntahonsigaye, responsable de la cellule de Windsor.

L'argent recueilli est ensuite envoyé à un compte géré par le comité central de l'organisme, qui par la suite le distribue aux personnes qui en ont besoin, après vérification des liens familiaux entre le membre et le défunt.

Nestor Ntahonsigaye est responsable de la cellule de Windsor de l'organisme Soutien entre Burundais du Canada. Photo : Avec l'autorisation de Nestor Ntahonsigaye

L'incertitude du lendemain pour des proches restés au pays est aussi à la source de l'initiative.

Dans nos pays, il y a toujours de l’insécurité. On ne sait pas ce qui arrive le lendemain. Si un père de famille décède, les enfants restent orphelins. S'il y a quelqu’un ici au Canada, c’est lui qui doit soutenir la famille restante , souligne M. Hakizimana.

Selon Michel Sayumwe, professeur à l'École des sciences de la gestion de l’Université de Québec à Montréal, cet élan de solidarité s’explique par la culture collectiviste séculaire qui caractérise plusieurs sociétés africaines.

Les communautés culturelles, même si elles ne vivent plus dans le pays d’origine, ont toujours une forte dimension collectiviste. Michel Sayumwe, professeur à l'École des sciences de la gestion de l’UQAM

Michel Sayumwe est professeur de sciences comptables à l'UQAM. Photo : Soumis par Michel Sayumwe

Une assurance collective

L'initiative donne par ailleurs aux participants accès à une sorte d'assurance à bas coût qui présente l'avantage de couvrir les membres de leur famille élargie.

C'est une initiative qui va resceller les liens entre membres d’une même communauté surtout dans les moments les plus difficiles. C’est une sorte d’assurance complémentaire en plus de ce que les membres individuels peuvent prendre , estime quant à lui Prime Nyamoya, économiste à la retraite et ancien fonctionnaire à la Banque Africaine de Développement (BAD).

Les primes d’assurance sont aussi souvent chères et pas toujours accessibles pour plusieurs immigrants.

Cotiser trois dollars en moyenne en cas de décès, c’est abordable, alors que les assureurs classiques demandent une prime qui n’est pas nécessairement à la portée de tout le monde Michel Sayumwe, professeur de sciences comptables à l'UQAM

Selon les organisateurs, plus de 70 personnes ont bénéficié de cette caisse, et ont perçu 330 000 $ depuis sa création.