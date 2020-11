L’industrie des hydrocarbures rejetterait 2 fois plus de méthane que rapporté

Les émissions de méthane des exploitations pétrolières et gazières du Canada sont deux fois plus élevées que ce qui était estimé auparavant, selon une étude publiée par des scientifiques du ministère de l’Environnement fédéral.

Ce gaz est libéré quotidiennement dans l’atmosphère par le biais des pompes, valves et pipelines des exploitations d’hydrocarbures. La manière de quantifier ces fuites fait cependant l’objet d’un débat.

Les estimations actuelles sont le fruit de la différence entre la quantité de méthane à l’entrée des infrastructures pétrolières et gazières et la quantité à la sortie. L’étude publiée dans la revue Environmental Science and Technology a plutôt quantifié le méthane qui se trouve dans l’atmosphère à quatre endroits différents de l’Alberta et de la Saskatchewan pendant huit ans.

Les sept scientifiques et co-auteurs de l’étude ont trouvé trois mégatonnes de méthane, bien au-delà des 1,6 mégatonne préalablement rapportées.

C’est presque le double , note l’auteur principal, Douglas Worthy.

L’étude ne spécifie pas la source des émissions de méthane non rapportées. Selon M. Worthy, les causes pourraient être multiples. Il peut y avoir des émissions connues, mais non rapportées ou des émissions que l’industrie n’a pas à enregistrer. Les fuites autour des réservoirs de pétrole sont sous-estimées et pourraient être élevées, donne-t-il comme exemple.

Les résultats de l’étude ont été salués par l’industrie. Le plus nous en savons sur les sources d’émissions de méthane, le mieux nous pouvons les cibler et les réduire , a indiqué dans un communiqué Jay Averill de l’Association canadienne des producteurs pétroliers.

Inquiétudes pour les objectifs fédéraux

Le groupe écologiste Environmental Defence croit cependant que l’étude pointe vers un renforcement nécessaire des mesures de réduction des émissions de méthane. L’objectif est de les éliminer de moitié en cinq ans.

Le gestionnaire de programme national de l’organisme, Dale Marshall, souligne que cette étude est publiée alors qu’Ottawa vient tout juste de signer des ententes avec l’Alberta et la Saskatchewan. Selon lui, les scientifiques fédéraux prouvent que les mesures provinciales n’arriveront pas à atteindre les objectifs d'Ottawa.

Les règlements provinciaux sont moins sévères dans la détection des fuites , note-t-il.

M. Marshall se questionne sur ce que le ministre de l’Environnement Jonathan Wilkinson savait de l’étude avant de signer, le 5 novembre, des ententes avec l'Alberta  (Nouvelle fenêtre) et la Saskatchewan  (Nouvelle fenêtre) . Je ne sais pas ce qui est pire : qu’il savait et a quand même continué ou qu’il ne savait pas , se demande-t-il.

La porte-parole du ministre de l'Environnement, Moira Kelly, a souligné que le gouvernement fédéral est toujours engagé à atteindre les objectifs de réduction qu’il s’est fixé.

Ottawa publiera un rapport sur l’efficacité des règlements sur le méthane à la fin de 2021.

Les scientifiques d’Environnement Canada vont poursuivre leurs recherches pour identifier les sources des émissions jusqu’à lors non comptabilisées. Ils tenteront également de déterminer ces émissions proviennent plutôt des puits gaziers ou des exploitations pétrolières.