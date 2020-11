Labeaume a déjà rencontré Bonnardel pour retravailler le projet de tramway

Il y a place à discussions pour discuter ensemble du projet au complet , a admis le maire de Québec en marge d'une annonce de la Ville qui souhaite réduire le nombre d'arbres à abattre le long du tracé du tramway.

Monsieur Bonnardel et moi avons des idées tous les deux. Donc, on échange nos idées. Tous les deux, on veut que ça marche. J'ai beaucoup confiance en monsieur Bonnardel , cela dit, a insisté le maire Labeaume.

Mais je vous dirais que l'ouest est incontournable. Régis Labeaume, maire de Québec

Redéfinir ce que sont les banlieues de Québec

La notion des banlieues est notamment à redéfinir avec le gouvernement Legault, souligne Régis Labeaume.

Il y a une notion sur laquelle il faudrait qu'on s'entende. C'est quoi une banlieue? Moi, j'ai toujours compris que, par exemple, Cap-Rouge, c'était une banlieue, Saint-Augustin, c'est une banlieue, Charlesbourg, il me semble que c'est une banlieue.

Il n'y a jamais eu de projet aussi important pour les banlieues que ce que nous avons additionné avec la couronne périphérique. Tous les préfets des MRC autour ont dit qu'ils trouvaient ça fantastique.

On ne peut pas dire qu'on ne rejoint pas les banlieues. Régis Labeaume, maire de Québec