Disparu, un chien est retrouvé à Saskatoon grâce aux réseaux sociaux

Le golden retriever, âgé d’un an et demi, a disparu dimanche après-midi et a finalement été retrouvé mercredi.

Sa propriétaire, Julia Neufeldt raconte qu’une amie lui avait proposé d’emmener le chien appelé Louie au parc canin de Furdale, ce qu'elle a accepté. Mais la promenade du chien a vite tourné au cauchemar.

Après 20 minutes à peine, j'ai reçu un appel téléphonique de sa part [de l’amie] disant qu'elle a perdu le chien de vue , explique Julia Neufeldt.

La propriétaire du chien Louie explique qu'en cette période de pandémie, la mobilisation qui a permis de retrouver l'animal est le signe de la force de la communauté. Photo : Facebook / Julia Neufeldt

Julia Neufeldt, son père et quelques amis sont immédiatement partis à la recherche de l’animal. Ils ont fait quelques tours à pied alors qu'il neigeait, mais ils n'ont pas pu le trouver.

Vous imaginez le pire et honnêtement, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin , a dit Julia Neufeldt.

Mme Neufeldt compare la situation à la perte d’un membre de la famille en décrivant une expérience dévastatrice .

De guerre lasse, elle a publié quelques messages sur Facebook à propos de l’histoire de son chien, obtenant environ 10 000 partages.

J’ai pensé que j’aurais peut-être 50 partages, mais ça a explosé. Julia Neufeldt, propriétaire du chien Louie

Vague de mobilisation

Le message a atteint une bonne partie de la population et les gens se sont mobilisés pour retrouver l’animal.

Des personnes que je n'avais jamais rencontrées auparavant, de parfaits étrangers, m'ont contactée [...] c'était assez bouleversant , dit Julia Neufeldt.

Plusieurs volontaires sont partis à la recherche de l’animal.

Mercredi, Julia Neufeldt, sa famille et ses amis ont décidé d'en faire autant lorsqu'elle a reçu un appel téléphonique de l'agence de contrôle des animaux de Saskatoon lui annonçant que quelqu'un avait trouvé son chien.

Nous avons donc couru du mieux que nous pouvions dans la neige avec nos bottes et nos vêtements d'hiver, je n'avais jamais couru de façon aussi intense auparavant [...] puis nous l’avons vu.

La propriétaire explique que l’animal l’a reconnue au premier coup d'œil.

C'était émouvant, c'est sûr, mais nous sommes tous tellement heureux qu'il soit de retour. Julia Neufeldt, propriétaire du chien Louie

Mme Neufeldt ajoute que le soutien de la communauté s’est poursuivi, même après avoir retrouvé l’animal. Elle dit y voir du positif, à un moment où la pandémie oblige les gens à se tenir à l’écart.

On entend souvent de très mauvaises nouvelles. Mais c'est un excellent exemple de la façon dont l'esprit humain est bon et dont les gens sont prêts à aider. Je suis juste impressionnée par la façon dont la ville s'est ralliée à nous.

Le chien Louie a été retrouvé trois jours après sa disparition. Photo : Facebook / Julia Neufeldt

Le chien Louie qui a perdu du poids a eu droit à son petit moment de punition, mais il continue de recevoir des soins, de la nourriture et beaucoup d’amour.

Je suis tellement heureuse de l'avoir à la maison. Je ne vais pas me plaindre de ses poils partout dans la maison , conclut Mme Neufeldt.

Avec les informations de Heidi Atter