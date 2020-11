Sainte-Adèle et Saint-Sauveur demandent des barrages routiers pour limiter le tourisme

Les villes de Sainte-Adèle et de Saint-Sauveur, dans les Laurentides, demandent au gouvernement Legault d’installer des barrages routiers pour empêcher les visiteurs d’un jour de venir y faire une visite. Les deux villes disent craindre que l’afflux important de visiteurs qu’elles ont connu ces dernières semaines fasse augmenter les cas de COVID-19 et basculer le secteur du orange au rouge.

Des demandes ont été faites à ce propos lundi aux députées de Bertrand et de Prévost, les ministres Nadine Girault et Marguerite Blais. Aucune réponse n’a été donnée aux municipalités depuis, mais la mairesse de Sainte-Adèle, Nadine Brière, dit espérer une réponse favorable d’ici la fin de la journée vendredi.

Depuis quelques semaines, on connaît vraiment un achalandage hors du commun pour les deux municipalités et la MRC des Pays-d’en-Haut, autant au niveau de nos commerces que de nos parcs et nos espaces verts , indique Mme Brière.

En fin de semaine, dans les parcs de la municipalité, il y a des pique-niques, des barbecues qui se sont tenus, des rassemblements. Ce n’est pas les gens d’ici qui ont fait ça. La même chose à Saint-Sauveur, il y avait beaucoup de monde sur la rue principale , déplore-t-elle.

La mairesse affirme que certains résidents des deux municipalités craignent désormais de sortir la fin de semaine par peur de rencontrer des gens provenant de la zone rouge.

Même si elle dit comprendre que la période est difficile pour tous et que les gens des zones rouges puissent vouloir venir se détendre un peu en campagne, elle considère malgré tout que ce n’est pas le moment .

On n’a presque pas de cas de COVID dans la MRC. On se sent un peu comme le village gaulois entouré de gens qui ne sont pas actuellement les bienvenus. […] Il faut redoubler de vigilance avant la période des Fêtes , pense-t-elle.

Nadine Brière dit ne pas vouloir empêcher les propriétaires de chalets qui font leurs courses en zone rouge de venir s’isoler à Sainte-Adèle la fin de semaine. Mais elle ne veut pas de visiteurs d’un jour.

La baisse du tourisme dans la région n’inquiète pas la mairesse ni les commerçants de la région, assure-t-elle, puisque le mois de novembre est en temps normal un mois très calme. Les restaurants étant en effectif réduit, ça fonctionne bien avec les résidents et les propriétaires de chalet , commente-t-elle.

Dans les Laurentides, la Ville de Mirabel, la MRC de Thérèse-De Blainville, la MRC de La Rivière-du-Nord et les territoires de la MRC de Deux-Montagnes faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal sont les territoires qui ont été classés en zone rouge. Le reste de la région est au palier orange.