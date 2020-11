Jour de lancement pour la PlayStation 5 de Sony

Sony met en vente sa console en deux temps : Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, États-Unis, Canada et Mexique étant servis dès ce jeudi, quand le reste du monde devra attendre au 19 novembre.

Pandémie oblige, les achats se faisaient obligatoirement en ligne. Selon ce qu’a constaté l’AFP dans un magasin de Sydney en Australie, seule une poignée de personnes ayant réussi à réserver leur console en ligne venaient récupérer leur achat jeudi matin.

Avec la COVID, j'imagine que les gens ne voulaient pas s'attrouper dans les magasins. En plus, il n'y avait pas assez de stock pour tout le monde. Theo Pasialis

La demande, dopée par les modes de vie plus casaniers avec la crise sanitaire, s'annonce forte, et les exemplaires offerts en précommande ont été épuisés en un temps record. Les analystes estiment qu'il sera très difficile de se procurer une nouvelle console Sony avant 2021.

Dématérialiser la console

La PS5 sera disponible en deux versions : une premium , dont Sony a aligné le prix sur la Xbox Series X, à 629,99 $, et une édition numérique aussi puissante, mais dépourvue de lecteur de disque, à 499,99 $, soit une centaine de dollars de plus que la Xbox Series S.

Ces modèles ne permettent de jouer qu'à des jeux téléchargés, une mine d'or pour les deux fabricants qui permettent de compenser la faiblesse de leurs marges sur les ventes de consoles.

Le vice-président du département de design mécanique de Sony a démonté la prochaine console PlayStation 5 dans une vidéo. Photo : Sony

Ils peuvent ainsi contrôler les prix des jeux, éliminant les coûts de fabrication et de distribution des disques tout en empêchant les reventes sur le marché de l'occasion.

Les ventes de jeux dématérialisés progressent sans cesse. L'an dernier, c'était du 50/50 mais, en 2020, avec les confinements, on en est à deux tiers des ventes en numérique et un tiers en physique. Jim Ryan, PDG de la branche jeux vidéo de Sony

L'histoire nous montre que quand les gens commencent à consommer en dématérialisé, ils y restent souvent. Ça s'est produit pour la musique, pour les films... Si on pose l'hypothèse d'une nouvelle console dans six ou sept ans, on peut supposer que cette part du dématérialisé sera encore plus importante , a-t-il ajouté.

Des jeux pour se démarquer

Les machines des deux géants ayant des performances globalement équivalentes, le japonais comptera surtout sur des jeux très attendus comme Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart ou Horizon: Forbidden West, pour se démarquer.

Ces jeux, dont certains ne sont pas attendus avant des mois, sont développés par des studios rachetés par Sony, une manière pour le constructeur de s'assurer le développement de titres exclusifs pour sa console et de garantir ses profits sur les ventes. Le japonais possède ainsi 14 studios à l'heure actuelle.

Nous ne fermons pas la porte à une acquisition externe si elle a du sens , a relevé Jim Ryan, alors que Microsoft a récemment racheté l'américain Bethesda et son catalogue comprenant des séries à succès comme Fallout ou The Elder Scrolls.

Sony, dont les jeux vidéo représentent environ le tiers de ses ventes, tentera de rééditer sa performance de la PlayStation 4, sortie en 2013, qui s'était deux fois mieux vendue que la Xbox One dans le monde.

Avec la PS4, Sony a absolument tué le jeu. [...] Il va vouloir mettre le paquet sur le marché occidental pour s'assurer de maintenir cet écart [avec Microsoft]. Serkan Toto, analyste de la firme Kantan Games à Tokyo

Depuis quelques années, Sony délaisse en effet l'archipel nippon, où le marché du jeu sur console, considérablement rétréci ces dernières années, est dominé par Nintendo. Sony n'y a vendu que 8 % de ses PS4.

Recentrant sa stratégie sur le marché américain, seul territoire où son concurrent Microsoft n'est pas complètement distancé, il a déménagé en 2016 les opérations de la PlayStation de Tokyo à la Californie, et unifié son processus de décision et de production, sous la houlette de ses équipes américaines.

Selon la plupart des analystes, Sony devrait encore dépasser son concurrent américain en nombre de consoles vendues.