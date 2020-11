COVID-19 : des familles réclament plus de personnel dans des foyers de soins

Mercredi soir, des dizaines de personnes ont participé à la veillée pour honorer les 45 résidents morts de la COVID-19 dans les foyers de soins Maples et Parkview Place, tous deux gérés par Revera. Elles ont demandé un soutien immédiat en personnel pour ceux qui vivent encore dans ces établissements.

Le 3 novembre, la mère de Niki Kotelo a été trouvée inconsciente dans son lit au foyer de soins Maples. Les ambulanciers n'ont pas pu la réanimer.

Margert Kotelo, 71 ans, était atteinte de démence et de la COVID-19. Sa fille accuse Revera, l'entreprise gestionnaire du foyer, d'être responsable de son décès.

Ils nous ont complètement laissés tomber. [Nous] et de nombreuses familles. Cette pandémie ne sera jamais terminée pour nous parce que notre proche est partie. Et il n'y a rien à faire pour changer cela , dit Niki Kotelo.

Il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper de nos proches, pour les nourrir et les hydrater suffisamment. L'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) impose 3,6 heures de soins par jour et par résident. Je ne sais pas si ma mère a bénéficié de quelques minutes de soins la semaine dernière , affirme Mme Kotelo.

Les familles qui ont participé mardi soir à une réunion publique virtuelle avec Revera ont déclaré que les responsables de l'entreprise ont admis qu’en raison d'un manque de personnel, ils ne peuvent pas fournir la norme de 3,6 heures de soins par résident. Ils espèrent pouvoir se rapprocher de cette norme avec l'arrivée du soutien de la Croix-Rouge vendredi.

Niki Kotelo souhaite que l' ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg ou la province prenne immédiatement en charge le foyer Maples. Le directeur général de Revera a reconnu que le personnel ne notait plus les niveaux d'hydratation et les apports nutritionnels des résidents, car d'autres besoins de base étaient prioritaires.

Karen Bluschke dit qu'en raison de la COVID-19, le manque de personnel a réduit les soins pour sa belle-mère Brenda Gregory dans les jours précédant son décès. Photo : Erin Brohman/CBC

La belle-mère de Karen Bluschke, Brenda Gregory, qui vivait elle aussi au foyer de soins Maples, est décédée vendredi de la COVID-19.

Karen Bluschke souhaite également que la province prenne le relais. Elle raconte que la qualité des soins de sa belle-mère s'était dégradée, surtout la semaine dernière, qu'elle a été laissée dans sa propre urine, sans personne pour aller la voir.

Nous avons appelé l'ambulance car personne ne nous répondait , a déclaré Mme Bluschke, ajoutant que sa belle-mère a été transportée à l'hôpital le lendemain, le 3 novembre.

Une infirmière a appelé et s'est excusée d'avoir mis tant de temps à répondre aux appels de la famille en mentionnant qu'elle s'occupait de 60 patients , raconte Mme Bluscke.

Selon les responsables de Revera, il y a 45 membres du personnel placés en isolement. Ils disent essayer de trouver du personnel supplémentaire par le biais d'agences.

Les familles demandent un soutien accru en personnel pour répondre aux besoins fondamentaux des résidents des foyers de soins personnels de Parkview Place et de Maples. Photo : Darin Morash/CBC

Mme Bluschke souhaite que la province mette fin aux maisons de soins à but lucratif.

J'ai vraiment l'impression que Revera a attribué un prix à nos familles, a pesé le coût de l'embauche ou de l'augmentation du nombre de personnes dans ces établissements par rapport à celui de nos familles , explique-t-elle.

C'est trop tard pour nous, mais nous allons nous battre pour toutes les autres familles qui ont encore leurs proches à l'intérieur et pour celles qui les ont perdus.

Larry Baillie, qui a perdu son père Glen Baillie mercredi matin, souhaite que le premier ministre et le ministre de la Santé se joignent à la lutte de la famille pour une meilleure dotation en personnel des foyers de soins personnels Maples et Parkview Place. Photo : Erin Brohman/CBC

Le père de Larry Baillie, Glen Baillie, qui avait vécu à Maples, est mort mercredi matin de la COVID-19 à l'Hôpital Grace.

Le même jour, M. Baillie a demandé au premier ministre Brian Pallister et au ministre de la Santé Cameron Friesen de travailler avec les familles sur un projet de loi afin d’interdire les agences à but lucratif dans les soins de longue durée. Il souhaite que l' ORSW ORSW ou l'armée prenne immédiatement le relais à Maples Maples et Parkview Place.

Laura Henry a organisé la veillée au nom de sa grand-mère, Joan Moses, qui vit à Maples, et pour toutes les familles qui souffrent à cause de l'épidémie dans les foyers de soins. Photo : Darin Morash/CBC

Laura Henry, qui a organisé la veillée, et dont la grand-mère Joan Moses, vit à Maples, souhaite que le gouvernement fasse appel à l'armée.

Nous avons tous des êtres chers, il est temps de les aider , dit-elle.

Avec les informations de Erin Brohman