Tramway : la Ville de Québec veut réduire le nombre d'arbres à abattre

La Ville de Québec avait antérieurement répertorié 1701 arbres sur son territoire à risque d’être abattu en périphérie du trajet du tramway.

Elle croit être en mesure d’abaisser ce chiffre à 651.

Cependant, 241 arbres pourraient s'ajouter puisque leur système est affecté, augmentant le nombre abattu à près de 900.

On va travailler sur le réseau racinaire. Il est possible [...] qu'on puisse conserver les arbres parce que ce sont des arbres où ce sont les racines qui sont dans le chemin, sur le tracé du tramway , a précisé le maire Labeaume, jeudi.

Le nombre d'arbres sur le territoire de la Ville de Québec à risque d'être abattus en périphérie du trajet du tramway passent de 1700 à 651. Photo : Radio-Canada

Au total, 186 arbres étaient également à risque d’être abattus sur le boulevard René-Lévesque. Ce nombre passerait plutôt à 98. De ce nombre, 36 pourraient s'ajouter puisque leur racine est affectée.

Moi je pense qu'on va se ramasser avec théoriquement seulement la moitié d'arbres coupés au moment où le tramway va démarrer Régis Labeaume, maire de Québec

Sur les 186 arbres identifiés initialement sur René-Lévesque, la Ville assure que 52 étaient déjà destinés à périr en raison de l’agrile du frêne ou la maladie hollandaise de l’orme. Ces arbres seront donc transplantés en périphérie.

Ceux qui auront un arbre en avant de chez eux coupé, on va aller les voir, citoyen par citoyen, pour leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient [...] , ajoute le maire.

Dans ce secteur, le ratio pourrait atteindre trois arbres plantés pour un abattu.

100 000 arbres d'ici 2027

La Ville annonce une somme de 30,2 millions de dollars pour intensifier la plantation d'arbres sur son territoire.

Elle compte planter 100 000 arbres d’ici 2027 le long des rues, en façade de terrain privé et sur les propriétés municipales.

Il s’agit d’environ 14 000 nouveaux arbres plantés par année, durant cette période, contre environ 6500 en 2020.

Pour y arriver, la Ville ajustera sa stratégie d’approvisionnement d'arbres en travaillant en partenariat avec des pépinières.

La Ville s’est entendue récemment avec les propriétaires du terrain du Centre jardin Moraldo situé dans l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge afin d’en faire l’acquisition. Ce terrain, en plus d’être un parc, aura des fonctions horticoles pour la Ville et pourra être utilisé comme site d’expérimentation pour des projets de recherche en sylviculture et en foresterie urbaine .

Quelques arbres qui pourraient être abattus pour le projet de tramway. Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

Chaire de recherche

La Ville annonce également le financement à la hauteur de 2 millions de dollars d’une chaire de recherche à l’Université Laval.

Cette chaire de recherche, d’une durée de 5 ans, vise à développer des connaissances et concevoir de nouvelles méthodes de conservation et d’intégration.

Dans un premier temps, les scientifiques travailleront faire une revue scientifique des meilleures pratiques en termes de protections à court terme d’une canopée.