COVID-19 : 1365 nouveaux cas et 42 décès supplémentaires

Pour ce qui est des décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures et 27 sont enregistrés entre le 5 et le 10 novembre, 2 sont survenus avant le 5 novembre et 4 autres ont eu lieu à une date inconnue.

Le bilan total des pertes de vie dues au coronavirus dans la province s'établit maintenant à 6557.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, pour un total de 583. De ce nombre, 86 sont traitées aux soins intensifs, soit 2 de plus que la veille.

Les efforts de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans toute la province, où 30 533 tests ont été effectués le 10 novembre dernier.

Cela porte à 3 397 501 le nombre total des prélèvements effectués au Québec depuis le début de la pandémie.