Mélanie Clavet devient mairesse de Petite-Vallée

Il était en poste depuis moins d'un an.

Comme il reste peu de temps avant les élections municipales générales, prévues en novembre 2021, les conseillers avaient la possibilité de désigner un maire remplaçant au sein même du conseil municipal, ce qu'ils ont fait.

Que les conseillers qui siégeaient avec moi me donnent à l’unanimité le feu vert pour poursuivre les missions de l’année à venir, c’est quand même flatteur et, en même temps, je ne veux pas les décevoir non plus , affirme Mélanie Clavet, qui se retrouve maintenant à la tête du conseil municipal.

La nouvelle mairesse estime que ce consensus chez les conseillers témoigne du climat de dialogue qui règne à la municipalité.

J’ai déjà une grande confiance envers mes collègues. Je trouve qu’on fait du bon travail. Même quand nous ne sommes pas tous d’accord sur une position, on se respecte beaucoup. Mélanie Clavet, mairesse de Petite-Vallée

Mme Clavet, qui en était à son premier mandat de conseillère au moment d’accepter la nomination de mairesse, se dit d’ailleurs reconnaissante de l’appui des citoyens qu’elle a reçu depuis l’annonce de sa nomination.

Depuis [mercredi], j’ai reçu des messages de soutien et de félicitations de la population. Je sens les gens derrière moi , explique-t-elle. Mme Clavet affirme que son mandat sera consacré à poursuivre les projets déjà entamés par ses prédécesseurs.

L’idée n’est pas de réinventer la roue. Il reste un an, ce qu’on veut c’est de poursuivre les dossiers actuels [...] la culture, le tourisme, c’est très important! On a eu un bel été et on se souhaite un bel été pour 2021 , dit-elle.

Le maire de Petite-Vallée, Noël-Marie Clavet (ci-haut), a démissionné en octobre 2019. Dany Brousseau, qui vient de remettre à son tour sa démission, lui avait succédé (archives). Photo : Radio-Canada

Le maire démissionnaire, Dany Brousseau, avait été le seul à soumettre sa candidature lorsque l'ancien maire, Nöel-Marie Clavet, le père de Mélanie Clavet, a quitté la vie politique municipale l'an dernier.