Sherbrooke sera l'hôte des Jeux du Québec à l'hiver 2024

Sports Québec affirme que la ville a su démontrer « qu'elle possède tous les atouts nécessaires » pour accueillir les jeunes sportifs dans quatre ans. La motivation dont a fait preuve Sherbrooke pour tenir cet événement sportif a aussi pesé dans la balance.

Nous sommes convaincus que la Ville de Sherbrooke réalisera un événement multisport rassembleur qui permettra à notre relève sportive de s’épanouir et de se dépasser. Grâce à l’implication et la mobilisation du milieu, la Corporation est persuadée que la 58e édition de cet événement multisport sera grandiose et que l’ensemble des participants vivront une expérience inoubliable , souligne Julie Gosselin, la présidente de Sports Québec.

La capacité d'accueil a aussi séduit l'organisation qui a aussi tenu à relever la qualité des infrastructures sportives à Sherbrooke et la proximité des différents sites.

C'est un grand jour aujourd'hui. On était au conditionnel dans les derniers mois et là on va parler au présent et au futur. Vincent Boutin, président du comité aviseur

Vincent Boutin affirme que l'accueil de cet événement sportif d'envergure vient confirmer que Sherbrooke est le troisième pôle sportif en importance au Québec. Il rappelle aussi que l'événement permettra de doter Sherbrooke de nouvelles infrastructures qui serviront à la population pendant des années.