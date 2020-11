Fenêtre sur les arts : de la musique sous toutes ses formes et un balado

La surprise musicale d'Adib Alkhalidey

Abelaïd (Adib Alkhalidey) pour "Les coeurs du mal", son premier album (2020). Photo : MÉNAD

L'humoriste, acteur et réalisateur, Adib Alkhalidey ajoute une corde à son arc : la chanson.

Un premier album sous le pseudonyme Abelaïd, Les coeurs du mal, sort aujourd'hui.

Le projet est né à la suite de plusieurs petits hasards , comme l'explique Alkhalidey, qui a commencé à composer pour lui-même, il a 7 ou 8 ans. De fil en aiguille, ça [ce projet] s'est retrouvé dans les mains bienveillantes de gens qui m'ont poussé ou encouragé à le faire. Donc, contrairement à d'habitude, où on essaie de défoncer les portes, j'ai pris celles qui s'ouvraient et, étrangement, avec ce projet, les portes n'arrêtent pas de s'ouvrir.

Adib Alkhalidey signe et chante les neuf chansons qui composent cet album, un premier opus résolument pop. Un univers mélancolique qui explore l’âme humaine et la dure réalité des peines d'amour. J'écrivais juste quand il m'arrivait quelque chose. Évidemment, il a des chansons de ruptures dans l'album. Moi, je suis marié et je suis heureux depuis cinq ans [rires]. Il y a des textes qui datent d'une autre époque. Mais, j'avais envie de visiter ces thèmes-là parce qu'encore aujourd'hui, je trouve que pour moi, pour les autres, pour les gens, la rupture amoureuse, c'est symboliquement quelque chose qui prend beaucoup de place dans la vie, mais aussi l'une des expériences les plus violentes émotionnellement à vivre.

Abelaïd, Les cœurs du mal (Spectra Musique)

Réalisation : Mathieu Magny

Sortie : 13 novembre

Patricia Tadros

Le party beauceron de Maxime Landry

Maxime Landry Photo : Michel Mercé

Sur la pochette de son 7e album intitulé Le Party Beauceron, Maxime Landry apparaît guitare à la main avec son chapeau de cowboy. L'artiste nous prévient que ce n'est pas vraiment un album de Noël, mais bien un album de party !

Avant la pandémie, Maxime Landry a convié des amis et des membres de sa famille à l'enregistrement de cet album de chansons traditionnelles québécoises, qui fait place, entre autres, à des chansons à répondre. Le lac à Beauce, Au chant de l'Alouette et Bienvenue sont reprises avec une énergie enlevante.

En outre, le tandem 2Frères participe à une version très réussie de Aiko Aiko, un autre bon moment de cet album festif, qui permet à Maxime Landry de faire revivre des chansons de son enfance. Et en avant la danse!

Valérie Cloutier

Un concert réconfortant de l'OSQ

L’Orchestre symphonique de Québec invite la population à un concert virtuel à la suite des événements tragiques du 31 octobre. Photo : Radio-Canada / Courtoisie Orchestre symphonique de Québec

L’Orchestre symphonique de Québec invite la population de la ville de Québec à se rassembler lors d’un concert virtuel à la suite des événements tragiques du 31 octobre  (Nouvelle fenêtre) .

En direct de la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec, nous aurons entre autres l'occasion d'entendre Beethoven, Schumann, Strauss et Mahler, sous la direction du chef Nicolas Ellis. La soprano Hélène Guilmette, ainsi que Robert Lepage et Jacques Leblanc prendront part à l'événement.

L’Orchestre appartient aux gens de Québec. C’est à travers la musique, qu’il joue auprès d’eux, un rôle communautaire essentiel. Il est un instrument de rassemblement et d’apaisement, il se fait un devoir d’être présent dans de pareilles circonstances, alors que nos pensées se portent vers les victimes et leurs proches , témoigne Astrid Chouinard, la présidente-directrice générale de l’orchestre.

Ce concert réconfort sera diffusé gratuitement ce vendredi, à 20h. Il sera en direct sur les médias sociaux de l’orchestre et relayé sur Facebook et YouTube.

Claudia Genel

Le balado Vieux garçon

Martin Perizzolo Photo : facebook.com/martinperizzolo/

L'humoriste, comédien et auteur Martin Perizzolo présente depuis 2019, Vieux garçon, une série de balados sur les relations amoureuses  (Nouvelle fenêtre) . Chaque épisode est l'occasion d'entendre un artiste nous raconter sa vision de l'amour, ses échecs, ses aventures rocambolesques ou ses erreurs.

Ce qui me frappe chaque fois, c'est l'abandon dont font preuve les invités de l'animateur. Ils se confient avec candeur ou ironie sur leur perception des relations de couple. Il faut entendre Martin Matte raconter qu'il aime vivre en couple, qu'il y voit une force ou encore écouter Karel Tremblay dire à quel point Katherine Levac est importante dans sa vie.

Vieux garçon, c'est plus qu'un balado, c'est une rencontre entre amis qui fait particulièrement du bien en cette période de morosité pandémique!

Anne-Josée Cameron