COVID-19 : le vaccin de Medicago et GSK passe aux phases 2 et 3

Après avoir obtenu des résultats positifs de la phase 1 , Médicago et GSK lancent le début des essais cliniques de phase 2 et 3 du candidat-vaccin, qui contiendra l'adjuvant à usage pandémique de GSK.

Les autorités gouvernementales du Canada ont donné leur accord pour les 2 phases. Ces dernières visent à évaluer l'efficacité, l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin expérimental développé par les deux entreprises.

Il s'agit du premier candidat-vaccin contre la COVID-19 sur lequel nous collaborons qui passe à l'étape des essais cliniques de phase 2/3 , explique Thomas Breuer, chef de la direction médicale, GSK Vaccins, dans un communiqué.

L'étude vise à confirmer que le vaccin combiné à l'adjuvant de GSK et administré avec deux doses à 21 jours d'intervalle montre un profil d'innocuité et une réponse immunitaire acceptable chez les adultes en santé de 18 à 64 ans et chez les gens âgés de 65 ans et plus.

Au Canada et aux États-Unis

La phase 2 est une étude randomisée à l'aveugle et contrôlée contre placebo, également appelé faux médicaments . L'essai sera mené sur plusieurs sites au Canada et aux États-Unis auprès de sujets en santé de 18 à 64 ans et de personnes âgées de plus de 65 ans.

Chaque groupe d'âge comprendra 300 participants randomisés selon un rapport 5:1 pour recevoir respectivement le candidat-vaccin ou encore le placebo, et selon un ratio 2:1 chez les adultes âgés de 65 ans et plus. Tous les sujets seront suivis pendant 12 mois après la dernière vaccination.

Thomas Breuer ajoute que son adjuvant permet une réduction de la quantité d'antigène nécessaire par dose de vaccin tout en induisant une forte réponse immunitaire. Nous sommes confiants d'être en mesure de développer en collaboration avec Medicago un vaccin efficace présentant un profil d'innocuité acceptable.

Qu’est-ce qu’un placebo ? Le placebo consiste en la prise d'un médicament ne comportant pas de substance active, mais toutefois capable de soulager les symptômes ressentis par un individu grâce à la production d'endorphines.

Phase 3

L'étude de phase 3 devrait commencer avant la fin de l'année 2020. Elle sera randomisée, à l'aveugle, contrôlée contre placebo.

Elle visera à mesurer l'efficacité et l'innocuité du candidat-vaccin comparativement au placebo, auprès de 30 000 volontaires en Amérique du Nord, en Amérique latine ou en Europe. Elle sera effectuée sur une population similaire ou élargie à la suite de l'autorisation des autorités réglementaires.