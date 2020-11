La mairesse de Longueuil menacée dans le dossier de la surpopulation de cerfs

Selon le chef du Service de police de l’agglomération de Longueuil, Fady Dagher, une enquête a été ouverte pour des propos sérieux qui ont été tenus à l’égard de la mairesse. Le chef du SPAL n’a cependant pas voulu préciser la nature exacte des propos ni de quelle façon ils ont été proférés pour ne pas nuire au travail des enquêteurs.

Une protection policière devrait être offerte à la mairesse Parent, a déclaré jeudi matin le SPAL.

Ces menaces contre la mairesse s’inscrivent dans le cadre d’un débat houleux en cours à Longueuil après la décision de la Ville d’euthanasier la moitié des cerfs de Virginie qui vivent dans les boisés du parc Michel-Chartrand. Une quinzaine de bêtes en tout doivent être tuées. Leur viande sera offerte à des banques alimentaires de la région.

Pas moins de 22 000 signatures ont été recueillies jusqu'ici dans une pétition citoyenne pour réclamer que ces cerfs soient épargnés. À titre de comparaison, c'est trois fois plus de signatures que celles récoltées par la pétition réclamant une enquête publique sur la gestion de la première vague de COVID-19.

La mesure annoncée il y a quelques jours vise à contrôler la surpopulation de cervidés dans le secteur qui met en danger la régénération des arbres et des plantes dans le parc et ses environs.

En 2017, on dénombrait plus d’une trentaine de cerfs concentrés dans le parc d’une superficie de deux kilomètres carrés. C’est deux à trois fois plus que ce que l’écosystème peut supporter, selon la Ville.

Déplacer les chevreuils dans un autre écosystème ne constitue pas une mince affaire. Photo : Radio-Canada

En plus de la destruction de leur écosystème et des dommages que les cerfs causent sur les propriétés voisines du parc, la Ville évoque les risques accrus d’accidents routiers impliquant des cerfs ainsi que l’accroissement des risques de transmission de diverses maladies animales et humaines, dont la maladie de Lyme.

Les citoyens qui s’opposent à l’euthanasie des bêtes estiment que la Ville pourrait recourir à d’autres méthodes qui épargneraient la vie des animaux, notamment de les capturer et de les relocaliser ailleurs.

Selon la biologiste Anaïs Gasse, du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec, il est très difficile relocaliser ces cerfs.

Le déplacement des cervidés est très stressant pour eux. Souvent, il y a plus de la moitié des cerfs qui vont décéder dans les heures qui suivent ou même les jours qui suivent leur déplacement , a-t-elle expliqué plus tôt cette semaine sur les ondes de l’émission Le 15-18, sur ICI Première.

Aussi, c’est [difficile] de trouver un bon endroit d’accueil. Si on prend un cerf qui est habitué dans les conditions de la Montérégie et on aimerait le déplacer dans un endroit comme au Bas-Saint-Laurent ou dans les Laurentides, où les hivers sont plus rigoureux, c’est définitivement plus difficile pour le cerf de s’adapter à ces nouvelles conditions , ajoute-t-elle.

La surpopulation de cerfs de Virginie qui est un problème constaté dans l’ensemble de la Montérégie est essentiellement due au manque de prédateurs naturels comme le loup ou le coyote ainsi qu’aux hivers plus doux dans le sud du Québec qui épargnent davantage de bêtes chaque année que dans les régions plus au nord.

Déplacer ces cerfs dans d'autres forêts de la Montérégie ne ferait par ailleurs que déplacer le problème, souligne la Ville de Longueuil.

Les humains aussi en cause

Quant à leur présence dans les zones urbaines, le déboisement qui détruit leurs habitats naturels et le fait que des citoyens les nourrissent font en sorte que ces populations de cervidés prolifèrent aujourd’hui dans les secteurs habités.

Pour empêcher les cervidés désormais habitués à la présence humaine, certains citoyens voisins du parc ont installé par le passé des poches de carottes ou de pommes sur leur terrain pour faire en sorte que les cerfs ne mangent pas leurs haies et leurs arbres, contribuant au problème par le fait même.